O'Saliven nagovestio da će završiti karijeru za tri godine

Šestostruki svetski šampion u snukeru Britanac Roni O’Saliven nagovestio je da će završiti karijeru za tri godine.

O’Saliven se u četvrtak plasirao u četvrtfinale Svetskog gran prija u Koventriju pobedom protiv Iranca Hoseina Vafeja 4:1. Vafej je nedavno bez izgubljenog frejma eliminisao O’Salivena sa Mastersa u Nemačkoj.

„Smrdeću još tri godine, želim još tri titule svetskog šampiona i zaslužio sam pravo da smrdim u nekim mečevima. Onda, ako ne bude bolje, to znači da je vreme da ‘okačim’ štap. I dalje volim ovu igru, ali ne može se tako igrati, barem ja ne mogu“, rekao je O’Saliven, preneo je Eurosport.

„To se vidi po mojim rezultatima, nekada sam osvajao mnogo turnira, ali sada gubim u polufinalu, četvrtfinalu, finalima i za to postoji razlog. Nisam dobar kao što sam bio, ali prihvatam to, nisam od onih koji se obmanjuju, prilično sam realan“, dodao je 46-godišnji Britanac.

On ima šest titula svetskog prvaka i nedostaje mu jedna kako bi se izjednačio sa rekorderom Stivenom Hendrijem.

O’Saliven prošle sezone nije osvojio rangirnu titulu, a ove sezone nijednom nije igrao u finalu.

On se izvinio navijačima u hali u Koventriju zbog lošeg početka meča protiv Vafeja.

„Bilo me je sramota i bio sam tužan zbog navijača koji su došli i gledali to. Makar sam pred kraj bio bolji, to je bilo bolje za navijače koji su platili ulaznice očekujući da gledaju pristojan snuker. Ovo su bila najgora prva tri frejma. Da je on igrao dobro, vodio bi sa 4:0, a ja bih bio gotov“, rekao je.

„Sada shvatam šta je Stiv Dejvis pričao, da je vreme da se pakuješ kada ti je ranking slabiji od broja godina. Ja neću biti bolji i znaću kada je vreme za odlazak, pošto nisam uživao u ovom meču“, dodao je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.

On će danas u četvrtfinalu igrati protiv Džimija Robertsona.

(Beta)

