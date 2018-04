O'Saliven: Teško je porediti moje rezultate sa Hendrijevim

Petostruki svetski prvak u snukeru Britanac Roni O’Salivenn rekao je da je teško porediti njegove rezultate sa rezultatima sedmostrukog šampiona Stivena Hendrija, pošto su postignuti u različitim vremenskim periodima.

Na Svetskom prvenstvu koje danas počinje u Šefildu, O’Saliven će pokušati da osvoji šestu titulu, a u prvom kolu igraće protiv Stivena Megvajera, koji je kroz kvalifikacije prošao u glavni žreb.

Drugi snukeraš sveta O’Saliven je u dobroj formi ove sezone, osvojio je Otvoreno prvenstvo Engleske, masters u Šangaju, Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog kraljevstva, Gran pri i Šampionat igrača i sa 33 titula popeo se na drugo mesto po broju osvojenih renking trofeja, iza Hendrija, koji ima 36.

Hendri je završio karijeru 2012. godine, posle poraza od 13:2 od Megvajera u drugom kolu Svetskog prvenstva.

Upitan kako se rangira prema Hendriju, O’Saliven je rekao da je teško porediti.

„Zavisi od perioda u kome ste ostvarili rezultate. Lakše je osvajati turnire kada je slaba konkurencija, pa je teško porediti naše rezultate. Najbolji rezultat je iz tenisa, onaj koji je ostvario Rodžer Federer. On je sve to ostvario u konkurenciji sa Rafaelom Nadalom i Novakom Djokovićem, pa je to impresivnije“, rekao je O’Saliven, preneli su britanski mediji.

On je dodao da se dobro oseća i da će nastaviti da se takmiči sve dok je tako.

„Nisam siguran kako da se merim prema Hendriju. Sve dok me drži uzbudjenje za snukerom, nastaviću. Kako stariš postaješ mudriji. Osećam se prilično dobro, zadovoljan sam tokom karijere, zadovoljan sam onim što radim, a poslednje dve ili tri godne su zaista dobre“, rekao je 42-godišnji snukeraš.

O’Saliven i prvi igrač sveta Mark Selbi su na drugim stranama žreba i mogli bi da igraju tek u finalu. Selbi u prvom kolu igra protiv Džoa Perija. Selbi „juri“ četvrtu titulu u poslednjih pet godina, a ove sezone imao je problema sa povredom vrata.

„Na osnovu rezultata i igara u ovoj sezoni, Roni je favorit. Ja sam medju igračima koji imaju šanse za pobedu. Na ovom turniru Roni je favorit“, rekao je Selbi.

Na Krusiblu će ove sezone biti četvorica debitanata, Britanci Kris Vejkelin i Lajam Hajfild, Tepčaja Un Noh sa Tajlanda i Kinez Lju Haotijan.

Turnir će trajati 17 dana, a pobednik će morati da osvoji 71 frejm u pet mečeva.

Prvi put u istoriji organizatori su za publiku odredili pravila oblačenja, pa od ove godine navijači neće moći da gledaju mečeve obučeni u fudbalske dresove omiljenih klubova.

O’Saliven je rekao da je to „smešno“.

„Kada platiš ulaznicu trebalo bi da ti dozvole da obučeš šta god želiš. Kada su takmičenja u pikadu, navijači dolaze obučeni i u odela Supermena“, naveo je O’Saliven.

