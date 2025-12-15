Osam golova u remiju Mančester junajteda i Bornmuta

Fudbaleri Mančester junajteda odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 4:4 protiv Bornmuta, u utakmici 16. kola Premijer lige.

Junajted je na Old Trafordu poveo golom koji je Amad Dijalo postigao u 13. minutu, a izjednačio je Antoan Semenjo u 40. minutu.

Novu prednost domaćima doneo je Kasemiro u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena, a u 46. minutu izjednačio je Evanilson.

Bornmut je poveo golom Markusa Tavernijea, koji je iz slobodnog udarca u 52. minutu savladao golmana Đorđa Petrovića, a sa druge strane iz slobodnog udarca gol je postigao i Bruno Fernandeš i izjednačio u 77. minutu.

Dva minuta kasnije Junajted je poveo golom Mateusa Kunje, a konačan rezultat postavio je Eli Žunior Krupi u 84. minutu.

U nadoknadi vremena Bornmut je imao tri dobre šanse, preko Dejvida Bruksa i Markosa Senesija, ali je golman domaćih Sene Lamens uspeo da sačuva svoju mrežu.

Junajted je peti put u prvenstvu odigrao nerešeno i šesti je na tabeli sa 26 bodova, koliko imaju i petoplasirani Kristal Palas, ali i sedmoplasirani Liverpul i osmoplasirani Sanderlend.

Bornmut je nastavio niz bez pobede i posle šestog remija zauzima 13. mesto a tabeli sa 21 bodom.

(Beta)

