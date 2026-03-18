Osam poena i 14 asistencija Jokića u pobedi Denvera protiv Filadelfije

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Filadelfije sa 124:96 i tako upisali 42. pobedu u NBA ligi.

Nagetsi, trenutno peti na tabeli Zapadne konferencije, ni u jednom trenutku ove utakmice nisu zaostajali, imali su 16 poena prednosti posle prve četvrtine i do kraja nisu ispuštali dvocifreno vođstvo.

Srpski centar Nikola Jokić je na terenu proveo 25 minuta i upisao osam poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kristijan Braun sa 22 poena, Kameron Džonson je postigao 18, dok su Džamal Marej, Aron Gordon i Brus Braun dodali po 12 poena.

U timu Filadelfije, koja je ponovo igrala bez povređenih Džoela Embida, Tajrisa Maksija i Kelija Ubra, najbolji je bio MarDžon Bošamp sa 16 poena.

Košarkaši Detroita su u gostima bili bolji od Vašingtona sa 130:117.

Vodeći tim Istočne konferencije zabeležio je četvrtu pobedu u poslednjih pet utakmica, a najzaslužniji za to bio je Džejlen Duren koji je ubacio 36 poena uz 12 skokova. Njega je najbolje pratio Denis Dženkins sa 15 poena.

Loše iz ove utakmice za Detroit je što je u prvom poluvremenu ostao bez pomoći Kejda Kaningema zbog povrede. On se povredio još na početku prve četvrtine, igrao je potom još nekoliko minuta, ali je napustio parket sredinom druge deonice i više nije ulazio u igru.

Najefikasniji igrač Vizardsa, koji su doživeli 13. uzastopni poraz, bio je Bab Karington sa 30 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević igrao je 19 minuta i za to vreme je upisao devet poena, četiri skoka i jednu asistenciju.

Oklahoma je kao gost savladala Orlando sa 113:108 i tako upisala deveti uzastopni trijumf.

Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 40 poena, Čet Holmgren je dodao 20, a Adžaj Mičel 16 poena. Na drugoj strani se istakao Paolo Bankero sa 32 poena, deset skokova i pet asistencija.

Košarkaši Šarlota su na svom terenu pobedili Majami sa 136:106, predvođeni Lamelom Bolom koji je upisao 30 poena i 13 asistencija. U devetoj pobedi Šarlota u poslednjih 12 utakmica, Kobi Vajt je ubacio 24, a Kon Knupel 22 poena.

U redovima Majamija najbolji je bio Tajler Hiro sa 20 poena, dok je Norman Pauel postigao 17. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

Košarkaši Njujorka su upisali četvrtu pobedu u nizu savladavši Indijanu sa 136:110, uz 33 poena Džoša Harta, Klivlend je pobedio Milvoki sa 123:115, Minesota je bila bolja od Finiksa sa 116:104, dok je San Antonio pobedio Sakramento sa 132:104.

