Osimen: Nisam želeo da proslavim gol iz poštovanja prema treneru Juventusa Spaletiju

Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen rekao je da nije želeo da proslavi gol protiv Juventusa, kojim je njegova ekipa prošla u osminu finala Lige šampiona, iz poštovanja prema treneru italijanske ekipe Lučanu Spaletiju.

Galatasaraj se sinoć plasirao u osminu finala Lige šampiona, pošto je u dvomeču plej-ofa pobedio Juventus ukupnim rezultatom 7:5. Galatasaraj je u prvoj utakmici u Istanbulu pobedio 5:2, a sinoć je izgubio 2:3 u Torinu.

Juventus je sinoć u regularnom delu pobedio 3:0 i izborio produžetke, a Osimen je postigao gol u 105. minutu, kojim je doneo veliku prednost, pre nego što je Baris Alper Jilmaz u 119. minutu postavio konačan rezultat.

„Nije bilo potrebe da proslavim. Mislim da je bilo važno da poštujem čoveka do koga mi je stalo i koji je imao važnu ulogu u mojoj karijeri. Naravno, pričam o Spaletiju. Nisam osećao potrebu da slavim. Igrali smo loše, čak i kada su ostali sa igračem manje, pa nije bilo razloga za slavlje“, rekao je Osimen za Prajm Video Italija.

„Čak i kada sam postigao odlučujući gol, nisam osećao potrebu da slavim. Nisam takav tim igrača, onaj koji krije emocije. Video sam da su ljudi aplaudirali Juventusu na igri. Mogu reći da sam srećan“, dodao je on.

On je za Si-Bi-Es (CBS) Sports rekao da je razočaran igrom čitave ekipe.

„Moram da pohvalim Juventus na ovakvom nastupu. Mi smo prošli, ali moramo mnogo da napredujemo jer igramo protiv velikih ekipa. Nastup nije bio dobar, Juventus je zaslužio pobedu, ali sam srećan što smo se plasirali u osminu finala“, naveo je Osimen.

Galatasaraj će u osmni finala igrati protiv Liverpula ili Totenhema.

(Beta)

