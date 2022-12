Osnovan Savet za sport Republike Srbije, ministar Gajić predsednik

BEOGRAD – Savet za sport Republike Srbije osnovan je danas na sednici u Palati Srbija, a jednoglasnom odlukom svih 35 članova za predsednika je izabran ministar sporta Zoran Gajić.

Osnivačkoj sednici Saveta za sport prisustvovao je veliki broj istaknutih sportskih ličnosti, kako bivših sportista, tako i stručnih lica iz oblasti nauke o sportu i medicine sporta, između ostalih Božidar Maljković, Predrag Danilović, Davor Štefanek, Nenad Borovčanin, Dragan Gale Jović, Željko Trajković, Željko Tanasković, Dragan Atanasov, profesor Vladimir Koprivica i drugi.

Nacionalni Savet za sport će predlagati i pratiti implementaciju mera za razvoj srpskog sporta, koordinisati i uspostvaljati komunikaciju između svih uključenih strana u cilju nastavka pozicioniranja na međunarodnoj takmičarskoj sceni, pomagaće u identifikovanju i razvoju strateških prioriteta i pružati pomoć pri tumačenju relevantnih propisa, radiće na unapređenju učenja u specijalizovanim oblastima razvoja sporta, uključujući menadžment i na sprovođenju specijalizovanih kurseva za profesionalnog trenera i istraživanja na različitim nivoima sporta.

„Veoma sam srećan zbog formiranja Nacionalnog saveta za sport jer ćemo tretirati sport kao jednu veliku integralnu celinu. Iskreni da budemo do sada smo svi mi koji se bavimo organizacijom u sportu uglavnom gledali finansijski momenat i nešto malo pravne regulative i infrastrukture, tekuće programe itd…“, rekao je ministar Gajić.

Međutim, ako govorimo o sportistima, rekvizitima, metodici treninga, kvalitetu trenažnog procesa koji predstavlja ličnost trenera, usavršavanje, edukacija i sve to što se naziva metodologija sportskog treninga nekako je bilo skrajnuto, ne u drugi, nego u 22. plan, naveo je Gajić.

„Hoćemo da autoritetom svih članova Sportskog saveta, njihovom sportskom istorijom, uspesima, njihovom motivacijom, da pomognu srpskom sportu, a verujte niko nije odabran da bude ovde pro forme. Uspeli smo da se dogovorimo sa svim tim ljudima da zaista budu aktivni, članstvo je počasno, nema nikakvih prinadležnosti, osim duhovnih, stvaralačkih, tako da očekujemo mnogo novih ideja, a otprilike osnovne pravce znamo“.

Pre svega metodologija treninga, infrastrukturni i zdravstveni problemi, imaćemo još nekoliko radnih grupa koje će moći duboko da uđu u pronblematiku onih stvari koje su relevantne za kompletnu piramidu našeg sporta, a ona se sastoji od fizičkog vaspitanja mlađoh kategorija, masovnosti koja treba da da vrhunski kvalitet, a kasnije i zrelom dobu obezbedi rekreaciju ili zdavstveno bavljenje fizičkim vežbanjem, istakao je Gajić.

„Srećan sam jer je ekipa u Nacionalnom savetu takva da sam apsoluno siguran da će biti aktivna, proaktivna, davati inicijative i da ćemo u svakom slučaju podići naš sistem sporta, ne samo u finansijskom i infrastrukturnom planu, nego i što se tiče znanja i umeća, pre svega struke. Bez nauke, bez novih znanja, edukacije novih ljudi, ulaganja u ljude, pre svega u stručnost trenera, mi nećemo ništa da uradimo. Svi mi sportski ljudi imamo jedan način razmišljanja da bez obbzira na rezultate koje kmamo, koji nisu mali, da uvek gledamo šta možemo bolje da uradimo, neću da kažem šta ne valja, pa da ispravimo, ali može i tako“.

Mi poslednjih 10 godina imamo dobru situaciju, pruženu ruku od rukovodstva države i možemo u sportu da uradimo sve ako imamo dobre ideje i znamo šta hoćemo, podvukao je Gajić.

„I da stojimo iza svih odluka i daimamo odgovornost. Ovde se niko ne plaši odgovornosti i da stane iza ideja koje će predlagati svim ostalim članovim srpske sportske porodice i davati smernice za dalji razvoj, za početak do kraja olimpijskog ciklusa 2024.

Nacionalni savet mora u fundamentalnom smislu da rukovodi srpskim sportom, mislim na razvoj struke, preko nauke i naučno istraživačkog rada, koji smo nekad imali jako dobro, sad je malo druga situacija., zatim infrastruktura, rekviziti, pa da unapredimo zakon, da napravimo Strategiju razvoja 2022-2032. Mi moramo da se izborimo za autoritet trenera, moramo da vratimo Nacionalno priznanje za trenera, kako da trener ima auroritet ako nema priznanje, a sportista ima, nije samo stvar u novcu. Dobro stojimo sa tim pravnim regulativama i daponovo imamo prave stručne ljude na čelu naših klubova i nacionalnih selekcija“, zaključio je ministar sporta.

Predsednik Oimpoijskog komiteta Srbije (OKS) Božidar Maljković istakao je da je na ideju osnivanja Saveta, zajedno sa ministrom Gajićem i profesorom Vladimirom Koprivicom, došao još pre tri-četiri godine.

„Po zakonu to treba da drži ministarstvo, naravno, sa velikim zadovoljstvom svi ćemo pomoći. Ja sam rekao da toliko stvari treba da se uradi, najpre, ako Srbija želi da bude ozbiljna država onda ne može u Skupštini da ima pododbor za sport, to onda znači da sport nije važan. Potreban nam je Odbor za sport. Imamo nerešena pitanja kad su nastavnici fiskulture i profesori u pitanju, potpuno su u zapećku, ja sam lično više učio od njih nego od matematičara, lingvističara, istoričara itd. Naučili su me u životu da ustanem posle udarca, jačam telo i duh i to me služi. Imamo veliku rezervu isto tako, u izdavačkoj delatnosti, ako neke zemlje u susedstvu mogu da izdaju ozbiljene sportske knjige, možemo i mi, kao što je pre 10 godina predavanje održao Đoan Laporta“, istakao je Maljković.

U svakom sektoru kad je sport u pitanju zreli smo za doradu, promenu i modernizaciju, rekao je Maljković i ispričao anegdotu kada je Majkl Džordanu u intervjuu preko skauta Ivice Dukana rekao da je u sportu najvažniji trener i slikovito to objasnio: Izaberete lošeg trenera i 20 najboljih igrača, ja ću uzeti ono što ostaje i odličnog trenera, videćete da ćemo da pobedimo.

„Trener je suština svega, videli smo to i na SP u fudbalu, pa demonstracija Roksande Lazarević u karatu, pa Gale u tekvondou, neki ljudi nisu tu poput Dejena Savić koji nije mogao da dođe. Ovo je odlična ideja, biće to jako dobro. Kad pogledate taj sastav i naš potencijal srpski sport ne bi trebalo da ima većih problema, Srbija to zaslužuje.

Prave se i velike nepravde, zašto ne bismo napisali pismo MOK-u povodom odluke da karate ne bude na Olimpijskim igrama, a biće neke igrice koje igraju ljudi od 100 kilograma, brejkdens“, poručio je Maljković.

Profesor Koprivica takođe je istakao da je veoma srećan što je Savet za sport formiran i što su se stekli uslovi jer ideja nije nova.

„Uvek sam za to da struka odlučuje, struka znači obrazovanje, nauka, teorija, pa čak i do nivoa filozofije i praktičnog rada. I sve kad se objedini očekujem da ova grupa izvanrednih ljudi postigne dogovor oko brojni tema koje nas muče. Očekujem da se svi angažujemo, da podignemo celu piramidu sporta, od najmlađih, jer nam se deca manje bave sportom danas, pa sve do olimpijskih sportova. Lepeza je velika i što se tiče sporta i trenera, objekata, baze podataka, marketinga, menadžmenta. Uvek sam optimista, pa i sada“, rekao je Koprivica.

(Tanjug)

