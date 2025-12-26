OSS uručio nagrade za najbolje trenere i mlade odbojkaše u 2025.

U beogradskom hotelu „Hajat“ večeras je održan tradicionalni Novogodišnji koktel Odbojkaškog saveza Srbije (OSS), na kojem su podeljene nagrade za najbolje trenere i najbolje mlade igrače u 2025. godini.

Nagradu za najboljeg trenera odbojkašica pripala je Ratku Pavličeviću, koji je sa Železničarom iz Lajkovca osvojio titulu prvaka Srbije, dok je u muškoj konkurenciji nagrada pripala treneru Radničkog iz Kragujevca – Aleksi Brđoviću.

Za najbolju mladu odbojkašicu proglašena je igračica Uba Ana Mihajlović, a najbolji mladi odbojkaš je član Vojvodine Nikola Brborić.

Svečanosti su između ostalog prisustvovali predsednik Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) Đula Mešter, ministar sporta Zoran Gajić, kao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejan Tomašević.

Nagrade i priznanja uručili su generalni sekretar OSS Ivan Knežević, prvi potpredsednik OSS Jelena Nikolić i Petar Bogunović, predesnik Odbojkaškog saveza Vojvodine i potpredsednik OSS-a.

(Beta)

