Otac fudbalera Barselone Jamala razočaran izborom osvajača Zlatne lopte

Otac fudbalera Barselone Lamina Jamala optužio je učesnike glasanja za Zlatnu loptu da su njegovom sinu naneli moralnu štetu jer mu nisu dodelili to prestižno priznanje.

Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele sinoć je na svečanosti u Parizu dobio Zlatnu loptu za najboljeg fudbalera, a igrač Barselone Lamin Jamal je u izboru zauzeo drugo mesto.

Njegov otac Munir Nasrui nije zadovoljan tom odlukom.

„On je najbolji. Neću reći da je krađa, već moralna šteta naneta jednom ljudskom biću. Lamin Jamal je ubedljivo najbolji fudbaler sveta. Ne zato što je moj sin, već zato što je najbolji na svetu. Lamin je Lamin… moramo reći da se dogodilo nešto čudno“, rekao je Nasrui za španski Čiringito.

Dembele je prošle sezone osvojio četiri trofeja sa Pari Sen Žermenom, uključujući i Ligu šampiona i bio je jedan od najvažnijih članova ekipe, postigao je 37 golova i imao je 14 asistencija.

U Ligi šampiona je postigao osam golova i proglašen je za najboljeg igrača tog elitnog takmičenja prošle sezone.

Jamal je za Barselonu postigao 21 gol, imao je 25 asistencija i osvojio titulu, Kup kralja i Super kup Španije.

„Sledeće godine je naša. Sledeće godine Zlatna lopta biće španska“, dodao je Nasrui.

Jamal je ove godine drugi put uzastopno osvojio trofej Kopa, za najboljeg fudbalera uzrasta do 21 godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com