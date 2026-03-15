Otkazan i drugi super dži u Kurševelu, Odermatu četvrti uzastopni mali kristalni globus

Švajcarski skijaš Marko Odermat osvojio je danas mali kristalni globus namenjen najboljem u superveleslalomu Svetskog kupa, pošto je zbog snežnih padavina otkazana pretposlednja trka u sezoni u francuskom Kurševelu.

„Noćas smo imali mnogo snega, koji je prestao da pada oko 6/6.30 ujutru. Organizatori su celu noć pokušavali da uklone sneg, ali imali smo novi nanos od oko 30 centimetara, a podloga više nije bila čvrsta“, naveli su iz Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Organizatori su zbog problema sa snegom i maglom odložili i subotnji superveleslalom.

Odermat je tako trku pre kraja ostao na prvom mestu sa nedostižnih 158 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Austrijanca Vinsenta Krihmajera. Odermat ima 425 bodova, Krihmajer 267, dok trećeplasirani Štefan Babinski ima 243 boda.

Ovo je 28-godišnjem Odermatu četvrti zaredom mali kristalni globus u super džiju, a prethodno je osvojio peti uzastopni Veliki kristalni globus namenjen ukupnom pobedniku Svetskog kupa, kao i treći vezani mali kristalni globus u spustu.

Do kraja sezone skijaše očekuje finalno takmičenje Svetskog kupa u norveškom Kvitfjelu. Finale je na programu od 21. do 25. marta.

(Beta)

