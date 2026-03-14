Otkazan superveleslalom skijaša u Kurševelu zbog jakog snega i magle

Trka Svetskog kupa za skijaše u superveleslalomu u Kurševelu otkazana je danas zbog jakog snega i magle, saopštili su organizatori.

Trka neće biti pomerena, a ulažu se veliki napori da se staza pripremi za drugu trku superveleslaloma u nedelju, navodi se u saopštenju Međunarodne skijaške federacije.

Prvi u plasmanu superveleslaloma je Švajcarac Marko Odermat sa 425 bodova, ispred Austrijanaca Vincenta Krihmajra (267), Štefana Babinskog (243) i Rafaela Hazera (241).

Poslednja trka u disciplini održaće se za dve nedelje u Norveškoj.

Odermat je u petak osvojio petu uzastopnu titulu u Svetskom kupu, Veliki kristalni globus, kada je zauzeo treće mesto u spustu u Kurševelu, što mu je donelo i treću uzastopnu titulu u toj disciplini.

(Beta)

