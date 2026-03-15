Otkazani mečevi u Dohi, Srbija našla nove rivale za martovski termin

Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas da su prijateljske utakmice A tima u Kataru otkazane zbog bezbedonosne situacije na Bliskom istoku.

Prema tom prvobitnom planu, Srbija je u Dohi trebalo da igra sa sa Katarom i Saudijskom Arabijom.

Kako je saopštio savez, uprkos naporima da se planirani odlazak u glavni grad Katara organizuje, zbog aktuelnih okolnosti to nije bilo moguće, pa su mečevi u Dohi otpali kao opcija.

Umesto toga, Srbija će 27. marta gostovati selekciji Španije, aktuelnom prvaku Evrope, dok će četiri dana kasnije dočekati reprezentaciju Saudijske Arabije.

„Imali smo odličan dogovor i sa takmičarskog i sa finansijskog aspekta, ali sve što se dogodilo i što se dešava primoralo nas je na drugačiju organizaciju. Iako nije bilo mnogo vremena, uspeli smo, uz značajnu podršku prijatelja iz Uefa i fudbalskih saveza Španije i Saudijske Arabije da dogovorimo dve prijateljske utakmice, 27. marta u gostima, odnosno 31. marta na domaćem terenu. Iza nas su dani i sedmice složenih pregovora, ali posle svega prisutno je veliko zadovoljstvo što će reprezentacija Srbije imati dve izuzetne provere ovog meseca. Trenutno smo u završnim pregovorima, a o ostalim detaljima javnost će biti naknadno obaveštena“, rekao je generalni sekretar saveza Branko Radujko.

Okupljanje A reprezentacije zakazano je za 23. mart u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

(Beta)

