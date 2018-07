Otkriveno o čemu je Novak razgovarao sa kraljevskim parom na Vimbldonu (video)

Tradicija na Vimbldonu je da dolaze članovi kraljevske porodice, što svake godine čine vojvotkinja i vojvoda od Kembridža. Princ Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton gosti su na svakom vimbldonskom finalu, a nisu propustili ni da pre nekoliko dana isprate trijumf Novaka Đokovića, prenose sportski mediji

Swapping parenting tips with the Duke and Duchess of Cambridge…@DjokerNole #Wimbledon pic.twitter.com/QgIC5xawnQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2018