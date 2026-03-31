Oto Ado nije više selektor Gane

Fudbalski savez Gane saopštio je danas da Oto Ado nije više selektor tog nacionalnog tima, samo dva i po meseca pred početak Svetskog prvenstva.

Savez Gane je u saopštenju jedino naveo da je raskinuo ugovor sa Adom „sa trenutnim dejstvom“, ne navodeći razloge za otkaz.

Otkaz je usledio posle jučerašnjeg poraza Gane od Nemačke sa 2:1 u Štutgartu. Gana je takođe izgubila sa 5:1 u Austriji prošlog meseca, odnosno poražena je u četiri prijateljske utakmice zaredom.

Ovo je bio drugi mandat Ada na klupi Gane. On je vodio tu selekciju i na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine kada je Gana eliminisana u grupnoj fazi.

Gana, koja je peti put stigla do Svetskog prvenstva, igraće na ovogodišnjem Mundijalu u grupi sa Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Prvu utakmicu igra 17. juna protiv Paname u Torontu.

(Beta)

