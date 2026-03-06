Svečanom ceremonijom u Veroni, večeras su otvorene Zimske paraolimpijske igre u Milanu i Kortini.

Ceremonija je organizovana uz pojačane mere bezbednosni zbog rata na Bliskom istoku, a prvi put od Zimskih igara u Sočiju 2014. godine, na ceremoniju se vratila zastava Rusije. Takođe, na ceremoniji je istaknuta i zastava Belorusije, koja je takođe bila suspendovana kao bliski saveznik Rusije.

Zbog te odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), ceremoniju su bojkotovale delegacije Ukrajine, Češke, Estonije, Letonije, Litvanije, Finske i Poljske.

Starija od Koloseuma u Rimu, 2.000 godina stara Arena di Verona je spomenik rimske antike i tokom istorije bila je pozornica za scenske umetnosti i sport, od gladijatorskih igara do opere, žive muzike i televizijskog spektakla.

To je prvi lokalitet svetske baštine UNESCO koji je bio domaćin paraolimpijske ceremonije.

Čuli su se poneki zvižduci ruskim sportistima koji su izašli na scenu tokom parade sportista. Četiri člana delegacije nosila su na otvaranju svetlo crvenu uniformu, mahali su publici dok su paradirali drevnom Arenom, koja je renovirana rampama za invalidska kolica, pristupačnim toaletima i drugim bezbednosnim poboljšanjima.

Ceremonija otvaranja koju su vodili umetnički direktor Alfredo Akatino i kreativni direktor Adrijano Martela, crpi enegeriju Igara „To je tvoja vibracija“, za radosno i radikalno, pristupačno i savremeno iskustvo.

Koncept scene bio je inspirisan kapljicom vode u centru, koja se pretvara iz tečnog u čvrsto stanje, kako bi omogućila zimske sportove.

Na sceni su se pojavili pevači, plesači i bubnjari, među kojima poznati bubnjar grupe Polis Stjuart Kouplend, kao i DJ Miky Bionic, poznat kao prvi di-džej na svetu koji je nastupao sa bioničkom rukom.

Zimske paraolimpijske igre održaće se od 6. do 15. marta. Srbiju će predstavljati Luka Bilčar u paraalpskom skijanju.

Nastupiće rekordnih 611 takmičara iz 55 zemalja, u šest sportova i 79 disciplina, a jedini sportista iz Irana paraskijaš u nordijskom trčanju Abolfazi Hatibi povukao jer nije mogao bezbedno da doputuje u Italiju.

Na Igrama u Milanu i Kortini obeležava se 50. godišnjica od prvih Zimskih paraolimpijskih igara. Tada je u švedskom Ernšeldsviku nastupalo manje od 200 sportista iz 18 zemalja u dva sporta.

(Beta)

