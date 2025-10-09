Ovijedo otpustio trenera Veljka Paunovića

Španski fudbalski klub Ovijedo otpustio je danas trenera Veljka Paunovića zbog loših rezultata.

Uz srpskog trenera klub će napustiti i njegovi saradnici iz stručnog štaba.

Paunović je preuzeo ekupu sredinom prošle sezone i izborio je povratak u Primeru, ali je ove sezone posle osam kola ekipa 17. na tabeli sa šest bodova, dve pobede i šest poraza.

„Ovijedo želi da zahvali Veljku Paunoviću i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu, posvećenosti i predanosti tokom njihovog mandata. Pod njegovim vođstvom, Ovijedo je ostvario dugo čekani plasman u La Ligu, istorijsko dostignuće koje će zauvek ostati urezano u sećanje svih u klubu. Želimo mu sve najbolje u budućim poduhvatima, ličnim i profesionalnim“, navodi se u saopštenju.

Za sada nije poznato ko će zameniti Paunovića. Ekipa narednu utakmicu igra 17. oktobra na svom terenu protiv Espanjola.

Paunović je u 22 utakmice sa Ovijedom ostvario 11 pobeda, imao je četiri remija i sedam poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com