Ovo je sigurno najbolja trojka za pobedu u istoriji košarke (video)

Anonimni brazilski košarkaš Paulinjo Borasini postao je internet zvezda zahvaljujući neverovatnom košu za pobedu, prenose sportski mediji.

Plejmejker Baurua iz Sao Paula doneo je pobedu svom timu trojkom u poslednjoj sekundi. Ali ono što ovaj koš čini neverovatnim je način na koji je Borasini došao do prilike da šutira.

Borasini je bio na liniji za slobodna bacanja nekoliko desetinki pre kraja meča, pri rezultatu 90:87 za rivala. Pogodio je prvo slobodno bacanje, ali drugo ne bi bilo dovoljno ni za produžetak.

Odlučio je da namerno promaši, ali tako da se lopta odbije pravo do njega. Nije bilo realno da mu to uspe tako što bi se lopta odbila kroz reket do njega.