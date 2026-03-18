Ovogodišnji Beogradski maraton trajaće dva dana, sve trke će biti razdvojene

Prvi put u svojoj istoriji, ovogodišnji Beogradski maraton trajaće dva dana, pošto će sve trke biti razdvojene, saopštili su danas organizatori.

Polumaraton je na programu u subotu ujutro, 18. aprila, trka na 10 kilometara održaće se istog dana od 18.00, dok će se u nedelju ujutro trčati maraton.

„To nije jedina novina koju ćemo imati ove godine. Pripremljena je i nova trasa staze sa startom i ciljem na Trgu Republike“, izjavio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

„Ruta se na deonicama od 10, 21 i 42 kilometra neće ponavljati. To će u svakom smislu doneti jedan potpuno novi doživljaj svim trkačima, ali i omogućiti znatno bolje i efikasnije funkcionisanje saobraćaja, s obzirom na to da nijedan deo grada neće biti zatvoren duže od pola sata. U organizacionom smislu to je zaista veliki korak napred, koji je delimično omogućen i uvođenjem moderne tehnologije“, rekao je on.

Habuš je istakao da se očekuje više od 15.000 trkača, čime bi ponovo bio oboren rekord po broju učesnika, kao i da će maratonska trka ujedno biti šampionat Balkana i Državno prvenstvo na 42 kilometra.

„Ceo ovaj novi koncept usvojen je u saradnji sa Evropskom atletikom i u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. godine. Time će i na najlepši i najbolji mogući način biti obeležen i veliki jubilej – 40 godina postojanja Beogradskog maratona“, rekao je Habuš.

Kako se navodi, 39. Beogradski maraton neće biti samo sportska već i značajna turističko-zabavna manifestacija. Habuš je najavio da će i ove godine biti održan Sportski forum, zatim da će se u Hali 4 Beogradskog sajma održati „trkački Ekspo“, kao i da je za 18. april uveče „planiran atraktivan zabavno-muzički program“.

„Veliki broj muzeja u Beogradu tog vikenda obezbediće besplatan ulaz za sve učesnike Beogradskog maratona, čime ćemo u znatnoj meri proširiti dostupnost kulturnih sadržaja naše prestonice svim gostima, pogotovo onima iz inostranstva“, rekao je Habuš.

„Posebno želim da naglasim da će ove godine po prvi put Čikaški maraton na samoj stazi imati svoju muzičko-navijačku stanicu i po tome će Beogradski maraton biti jedinstven u svetu, a sa ponosom ističemo da ćemo osim predstavnika Evropske atletike ugostiti i brojne organizatore maratonskih trka širom Evrope“, zaključio je on.

(Beta)

