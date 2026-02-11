Ovogodišnji Superbol drugi najgledaniji u SAD u istoriji

Finale Nacionalne lige američkog fudbala (NFL), 60. Superbol, između Sijetl Sihoksa i Nju Ingland Petriotsa, kao i nastup Bed Banija (Bad Bunny) na poluvremenu nisu uspeli da obore rekorde po gledanosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pobedu Sijetla protiv Nju Inglanda sa 29:13 u Santa Klari prosečno je pratilo 124,9 miliona gledalaca na En-Bi-Siju (NBC), kanalu Telemundo na španskom jeziku, na servisu NFL+ i striming servisu Peacock, saopštila je danas agencija za praćenje gledanosti Nilsen (Nielsen).

To je manje od 127,7 miliona gledalaca u SAD Koliko ih je pratilo pobedu Filadelfije nad Kanzas Sitijem prošle godine na Foksu (Fox).

Gledanost je dostigla vrhunac od 137,8 miliona gledalaca tokom druge četvrtine, što je novi rekord. Ova brojka je premašila prethodni rekord od 137,7 miliona tokom druge četvrtine prošlogodišnjeg Superbola.

Nastup latinske pop zvezde Benita Antonija Martinesa Okasija, poznatijeg pod umetničkim imenom Bed Bani (Bad Bunny), prosečno je imalo 128,2 miliona gledalaca.

Taj šou na poluvremenu Superbola sada je četvrti najgledaniji iza nastupa Kendrika Lamara (133,5 miliona 2025. godine), Majkla Džeksona (133,4 miliona, 1993) i Ašera (129,3 miliona, 2024).

(Beta)

