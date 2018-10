Fotografiju Novaka i Jelene moraćete više puta da pogledate (foto)

Nova Novakova fotografija objavljena na Tviteru zbunila je mnoge koji su je videli.

On je sa svojom suprugom otišao na odmor u prirodu. Pozirali su zagrljeni ali se Jelenino telo ne vidi od Novakovog.

Blue skies, fresh air, and lots of love to go around 🌳 @jelenadjokovic pic.twitter.com/PHEdwdVvQK

— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 22, 2018