Ože-Alijasim pobedio Muzetija i plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio devetog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 26 minuta.

Ože-Alijasim, 13. igrač sveta, uzeo je tri puta servis italijanskom teniseru, dok Muzeti nije osvojio nijedan brejk.

Kanadski teniser zabeležio je šest asova, dok je Muzeti osvojio tri poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim će u četvrtfinalu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u osmini finala pobedio 19. igrača sveta Čeha Jiržija Lehečku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com