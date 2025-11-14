Ože-Alijasim pobedio Zvereva i plasirao se u polufinale završnog ATP turnira

Osmi teniser sveta pobedio je posle dva sata i osam minuta.
Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Kanađanin napravio brejk i poveo u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Ože-Alijasim dobio 7:4 i posle prve meč lopte plasirao se u polufinale.
On ima dve pobede i poraz u grupi, a Zverev pobedu i dva poraza.
Ože-Alijasim će u subotu u polufinalu igrati protiv Španca Karlosa Alkarasa.
U drugom polufinalu igraće branilac titule Italijan Janik Siner i Australijanac Aleks de Minor.
(Beta)
