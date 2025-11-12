Ože-Alijasim posle preokreta pobedio Šeltona na završnom turniru u Torinu

Osmi teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim pobedio je danas petog igrača sveta Amerikanca Bena Šeltona posle tri seta, 4:6, 7:6, 7:5, u meču drugog kola Grupe „Bjern Borg“ na završnom ATP turniru u Torinu.

Meč je trajao dva sata i 26 minuta.

Ože-Alijasim je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Šelton takođe osvojio dva brejka.

Kanadski teniser zabeležio je devet asova, dok je Šelton osvojio sedam poena direktno iz servisa.

Ože-Alijasim je treći na tabeli Grupe „Bjern Borg“ sa skorom 1/1, dok Šelton nakon poraza u oba svoja meča zauzima poslednje, četvrto mesto.

Ože-Alijasim će u poslednjem, trećem kolu grupne faze igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva, dok Šeltona očekuje duel sa drugim igračem sveta Italijanom Janikom Sinerom.

Siner i Zverev će se u preostalom meču drugog kola Grupe „Bjern Borg“ sastati danas od 20.30.

(Beta)

