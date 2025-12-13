Pablo Laso novi trener košarkaša Efesa

Španski stručnjak je sa Efesom potpisao ugovor do kraja sezone 2026/27, a na klupi kluba iz Istanbula je zamenio srpskog trenera Igora Kokoškova.

Lasov poslednji trenerski posao bio je u Baskoniji, čiju ekipu je vodio do avgusta ove godine, dok je ranije u karijeri u Evroligi bio šef stručnog štaba i Bajern Minhena i Real Madrida, sa kojim je osvojio titulu prvaka Evrolige 2015. i 2018. godine.

U sezonama 2014/15 i 2017/18 je, pored osvajanja titule, bio proglašen i za najboljeg trenera Evrolige.

Efes je izgubio u svojih poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima. Klub iz Istanbula u Evroligi zauzima 18. mesto na tabeli sa pet pobeda i 10 poraza, dok je u turskom prvenstvu šesti sa skorom 6/4.

(Beta)

