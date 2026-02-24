Pakjao i Mejveder boksuju u septembru u Las Vegasu

Legende svetskog boksa Mani Pakjao i Flojd Mejveder boksovaće u revanš meču u septembru u Las Vegasu.

Pakjao i Mejveder će boksovati u Sferi 19. septembra u Las Vegasu, a meč će prenositi striming platforma Netfliks, preneli su američki mediji.

Bivši svetski šampion 47-godišnji Mejveder prošle nedelje je objavio da se četvrti put vraća iz penzije i to će biti njegova prva boba otkako je 2017. godine tehničkim nokautom u 10. rundi pobedio MMA borca Konora Mekgregora.

Pakjao, jedini bokser koji je osvojio titule svetskog šampiona u osam različitih težinskih kategorija, završio je karijeru 2021. godine kako bi se posvetio političkoj karijeri. U ring se vratio prošlog jula u borbi protiv šampiona velter kategorije u WBC verziji Marija Bariosa, koji je odbranio titulu posle nerešene borbe.

Pakjao je karijeru završio sa 62 pobede, od kojih 39 nokautom, uz osam poraza i tri remija. On je bio senator na Filipinima od 2016. do 2022. godine.

U prvoj borbi, najskupljoj u istoriji, koja je nazvana „Borbom veka“, Mejveder je 2015. godine pobedio Pakjaa.

„Flojd i ja smo dali svetu ono što je i dalje najveća borba u istoriji boksa. Navijači su čekali dovoljno dugo. Zaslužuju revanš. Želim da Flojd živi sa tim jednim porazom u profesionalnoj karijeri i da uvek pamti ko ga je zadao“, rekao je Pakjao, koji je 12 puta bio svetski šampion.

Mejveder, koji je danas napunio 49 godine, neporažen je završio karijeru pošto je 50 borbi završio uz 27 nokauta.

„Već sam jednom boksovao i pobedio Manija. I ovog puta će rezultat biti isti“, naveo je on.

Otkako je završio karijeru imao je niz egzibicionih mečeva, a ove godine trebalo bi da boksuje protiv Majka Tajsona.

