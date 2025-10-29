Pakjao želi revanš protiv Mejvedera u 2026. godini

Filipinski bokser Mani Pakjao rekao je danas da bi njegov revanš protiv Amerikanca Flojda Mejvedera mogao da bude zakazan u 2026. godini.

„Trenutno pregovaramo o mojoj sledećoj borbi, moguć je revaš sa Flojdom Mejvederom. Mnogo je pregovora u toku, tako da je teško planirati koju borbu ću objaviti. Čekam konačne pregovore“, rekao je Pakjao na konferenciji za novinare.

Pakjao (46) je jedini bokser koji je osvojio titule svetskog šampiona u osam različitih težinskih kategorija. On je 12 puta bio svetski prvak, a u junu je primljen u Međunarodnu kuću slavnih.

Mesec dana kasnije vratio se iz penzije i njegova borba za WBC šampiona u velter kategoriji protiv Marija Bariosa završena je nerešeno.

Pakjao se povukao 2021. godine posle 62 pobede, od kojih 39 nokautom, uz osam poraza i tri remija. On je bio senator na Filipinima od 2016. do 2022. godine.

Pakjao je rekao da je uvek birao najteže protivnike kako bi mogao kontinuirano da se testira.

On je izgubio od Mejvedera 2015. godine u meču koji je proglašen „borbom veka“, ali je kasnije otkrio da ga je omela povreda ramena.

„Voleo bih drugu borbu, revanš protiv Flojda Mejvedera. I nadam se da ćemo se razumeti tokom pregovora i da ćemo dobro pregovarati“, naveo je Pakjao.

U međuvremenu, on će se koncentrisati na sledeću generaciju porodice Pakjao, pošto će njegov sin Đimuel Pakjao debitovati kao profesionalac 29. novembra protiv Amerikanca Brendana Lelija u Kaliforniji.

„Uzbuđen sam, ali sam zabrinut za svog sina. Počeo je kasno… ali to je njegova strast pa ću ga podržati. Molim se za njega, da ima bezbednu borbu“, rekao je Pakjao.

(Beta)

