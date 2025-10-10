Paolini pobedila Švjontek i plasirala se u polufinale turnira u Vuhanu

Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u polufinale turnira u Vuhanu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila drugu igračicu sveta Poljakinju Igu Švjontek posle dva seta, 6:1, 6:2.

Meč je trajao sat i pet minuta.

Paolini je šest puta uzela servis poljskoj teniserki, dok je Švjontek osvojila jedan brejk.

Paolini će u polufinalu igrati protiv treće teniserke sveta Amerikanke Koko Gof, koja je u četvrtfinalu pobedila 57. igračicu sveta Nemicu Lauru Zigemund.

U drugom polufinalu sastaće se prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka i šesta igračica sveta Amerikanka Džesika Pegula.

(Beta)

