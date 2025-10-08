Paolini u osmini finala turnira u Vuhanu

Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u osminu finala turnira u Vuhanu, pošto je danas u drugom kolu pobedila 109. igračicu sveta Kineskinju Jue Juan posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:3.
Meč je trajao dva sata i 12 minuta.
Paolini je tri puta uzela servis kineskoj teniserki, dok je Juan osvojila dva brejka.
Paolini će u osmini finala igrati protiv 12. teniserke sveta Dankinje Klare Tauson, koja je u drugom kolu pobedila 78. igračicu sveta Hrvaticu Antoniju Ružić.
(Beta)
