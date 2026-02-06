Papa, strastveni sportista, u poruci ZOI istakao fizičke i duhovne koristi sporta, i upozorio

Papa Lav XIV, strastveni teniser, plivač i sportski navijač, povodom početka Zimskih olišijskih igara je u poruci istakao pozitivne vrednosti sporta i fer-pleja, ali i upozorio da težnja za profitom i performansama preti da potpuno iskvari sport.

Porukom pod nazivom „Život u izobilju“, objavljenoj na dan ceremonije otvaranja Igara u Milansku i Kortini, Lav ide putem istorije hrišćanskih filozofa i papa koji su sport i aktivnosti u slobodno vreme identifikovali kao korisne za fizički i duhovni razvoj.

I ponovio je svoj poziv svetskim liderima da poštuju drevnu tradiciju olimpijskog primirja.

Ali, oslanjajući se na sopstveno iskustvo kao sportista, Lav se upustio u nijansirano istraživanje vrednosti sporta i rizika kada fer-plej pobede „diktatura performansi“, doping, nameštanje utakmica i drugi oblici korupcije.

„Takvo nepoštenje ne samo kvari same sportske aktivnosti, već i demoralizuje širu javnost i potkopava pozitivan doprinos sporta društvu u celini“, upozorio je on.

Pozvao je da sport bude dostupan, kako siromašnima, tako i ženama, i da navijači ne pretvaraju sport u „fanatičnu religiju“. Sportisti takođe, rekao je, moraju se uzdržati od narcizma i opsesije svojim imidžom i uspehom.

„Kult imidža i performansi, pojačan medijima i digitalnim platformama, fragmentizuje ličnost, odvajae telo od uma i duha“, upozorio je Lav.

Pape imaju dugu istoriju angažovanja sportskog sveta na promocvisanju vrednosti mira, solidarnosti i prijateljstva, a Olimpijske igre su nude redovna prilika da se podsete drevne tradicije olimpijskog primirja.

U nedelju je Lav pozvao na olimpijsko primirje koje bi pratilo Igre, pozivajući posebno svetske lidere da iskoriste priliku Igara za „konkretne gestove popuštanja i dijaloga“.

Lav (70), poznat je po sportskoj kulturi: revnosno igra tenis i pliva u svojoj seoskoj kući gde je od ponedeljka do utorka svake nedelje, i dugogodišnji je navijač bejzbol tima Čikago Vajt Soks.

Pre no što je postao papa, kao kardinal Robert Prevost vežbao je u vatikanskoj teretani Omega dva do tri puta nedeljno, sa satnim sesija fokusiran na držanje i kardiovaskularno zdravlje, pro rečima njegovog tadašnjeg ličnog trenera.

Prevostovi treninzi, opisani kao pogodni za muškarca u pedesetim godinama, trajali bi i do jedan sat, posebno na traci za trčanje i sobnom biciklu, rekao je prošle godine trener Valerio Masela za Asošijejted pres.

Kada je postao papa, Otvoreno prvenstvo Italije je bilo u toku i jedna od prvih na audijenciji Lava bio je najbolji teniser Italije, Janik Siner, koji mu je poklonio reket.

Pkojni papa Jovan Pavle II koji je izabran za papu u 58. godini, bio je strastveni skijaš i planinar.

Papa Benedikt XVI je više voleo šetnje po planinama.

Papa Franja uopšte nije bio atletski građen – kao dete je bio poznat zbog loših fudbalskih veština, ali je bio doživotni navijač i član argentinskog fudbalskog kluba San Lorenco.

Franja je takođe često govorio o pozitivnim vrednostima timskog rada i drugarstva u sportu, posebno za mlade ljude, a tokom njegovog pontifikata Sveta stolica je počela da kao tim Atletika Vatikana šalje sportiste na međunarodna takmičenja u atletici i biciklizmu.

Prošle godine, povodom Svete 2025. godine, Điro d’Italija je prošao kroz Vatikan.

Franja je takođe upozoravao na mane sporta, posebno na profesionalnom nivou, često upozoraavjući na doping, nameštanje utakmica i korupciju za koje je rekao da su narušile poverenje ljudi u fer-plej.

