Pari Sen Žermen mora da plati Mbapeu 60 miliona evra neisplaćenih zarada i bonusa

Fudbalski klub Pari Sen Žermen moraće da plati svom bivšem igraču Kilijanu Mbapeu 60 miliona evra u sporu oko neisplaćenih plata i bonusa, pre nego što je prešao u Real Madrid 2024. godine.

Mbape je tražio 263 miliona evra od svog bivšeg kluba, nakon što je dugotrajni spor stigao pred pariski Radni sud u novembru, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Sud mu je dodelio samo delić tog iznosa i naveo da Pari Sen Žermen nije isplatio tri mesečne plate između aprila i juna 2024. godine i bonuse.

Ti iznosi su priznati dvema odlukama Francuske fudbalske profesionalne lige u septembru i oktobru prošle godine, a sudije su navele da Pari Sen Žermen nije dostavio nikakav pisani sporazum kojim bi se pokazalo da se Mbape odrekao svog prava.

„Zadovoljni smo ovom presudom. Ovo je ono što ste mogli očekivati kada plate ostanu neisplaćene“, rekla je Mbapeova advokatica Frederik Kazero.

Pari Sen Žermen, aktuelni šampion Evrope, tražio je u kontratužbi kompenzaciju od Mbapea, za neuspeli transfer u saudijski Al Hilal 2023. godine.

Narednog leta Mbape je napustio Park prinčeva kao slobodan igrač i prešao u Real Madrid.

Francuski klub smatra da je Mbape postupio nelojalno prikrivajući svoje namere da ne produži ugovor skoro godinu dana, čime je sprečio klub da obezbedi cenu transfera uporedivu sa 180 miliona evra, koliko je za njega plaćeno 2017. godine.

Mbape je iz Monaka prešao u Pari Sen Žermen, prvo na pozajmicu pa za trajni ugovor. Za pariski klub odigrao je 308 utakmica i postigao 256 golova i između ostalog osvojio šest šampionskih titula.

