Pari Sen Žermen osvojio Super kup Evrope pobedom protiv Totenhema posle jedanaesteraca

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su večeras u Udinama Super kup Evrope, pošto su posle izvođenja jedanaesteraca pobedili Totenhem 4:3, nakon što je regularni deo utakmice završen nerešeno 2:2.

Za trofej Super kupa igrali su osvajač Lige šampiona iz prethodne sezone – Pari Sen Žermen i osvajač Lige Evropa – Totenhem.

Totenhem je poveo u 39. minutu golom Mikija van de Vena, koji je natrčao na loptu koju je odbio novi golman francuske ekipe Luka Ševalje posle šuta Palinje.

Prednost je udvostručio novi kapiten Kristijan Romero u 48. minutu kada je na drugoj stativi glavom sa peterca poslao loptu u dalji ugao, posle slobodnog udarca koji je izveo Pedro Poro.

Pari Sen Žermen je smanjio u 85. minutu golom Kang-in Lija sa ivice šesnaesterca, a izjednačio je Gonsalo Ramoš u četvrtom minutu nadoknade vremena, kada je glavom poslao loptu u mrežu posle centaršuta Usmana Dembelea.

Utakmica je rešena posle jedanaesteraca koje je pariska ekipa dobila 4:3.

U prvoj seriji šutirao je fudbaler Pari Sen Žermena Vitinja koji je promašio gol, ali su njegovi saigrači posle toga bili precizni. Golove su postigli Gonsalo Ramoš, Usman Dembele, Kang-in Li i pobedonosni pogodak Nuno Mendeš.

Totenhem je poveo 2:0 golovima koji su postigli Dominik Solanke i Rodrigo Bentankur. Golman Luka Ševalje je u trećoj seriji odbranio šut Mikija Van de Vena, a zatim je pored stative loptu poslao Matis Tel. Treći gol je postigao Pedro Poro.

(Beta)

