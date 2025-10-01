Pari Sen Žermen pobedio Barselonu, pobede Arsenala i Dortmunda

Aktuelni šampioni fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras na gostujućem terenu Barselonu 2:1, u utakmici drugog kola Lige šampiona.

Barselona je povela u 19. minutu golom Ferana Toresa, a izjednačio je Seni Mejulu u 38. minutu. Pobedu braniocima trofeja doneo je Gonsalo Ramoš u 90. minutu.

Ekipa Luisa Enrikea ima svih šest bodova, a Barselona ima tri boda.

U trećem kolu 21. oktobra Pari Sen Žermen će u Leverkuzenu igrati protiv Bajera, a Barselona će na svom terenu igrati protiv Olimpijakosa.

Fudbaleri Arsenala pobedili su na svom terenu u Londonu Olimpijakos 2:0.

Londonska ekipa povela je golom Gabrijela Martinelija u 12. minutu, a konačan rezultat postavio je Bukajo Saka u drugom minutu nadoknade vremena.

Posle dva kola Arsenal ima šest bodova, a Olimpijakos ima jedan bod.

U trećem kolu Arsenal će dočekati Atletiko Madrid.

Fudbaleri Bajera odigrali su na svom terenu u Leverkuzenu nerešeno 1:1 protiv PSV Ajndhovena.

Bajer je poveo golom koji je Kristijan Kofane postigao u 65. minutu, a bod PSV-u doneo je Ismael Sajbari u 72. minutu.

U petom minutu zbog ofsajda je poništen gol fudbalera holandske ekipe Ivana Perišića.

Nemačka ekipa osvojila je do sada dva boda, a holandska bod.

PSV će u trećem kolu dočekati Napoli.

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su na svom terenu Atletik Bilbao 4:1.

Domaći su poveli u 28. minutu golom Danijela Svensona, a prednost je udvostručio Karni Čukvuemeka u 50. minutu.

Posle toga strelac u ekipi Atletika bio je Gorka Guruseta u 61. minutu, a treći gol za Dortmund postigao je Seru Girasi u 83. minutu.

Konačan rezultat postavio je Julijan Brant u prvom minutu nadoknade vremena.

Borusija Dortmund ima četiri boda, a Atletik je i dalje bez bodova.

Dortmund će u trećem kolu igrati u Kopenhagenu, a Bilbao će dočekati Karabag.

(Beta)

