Pari Sen Žermen protiv Čelsija u osmini finala Lige šampiona

Branioci titule u Ligi šampiona fudbaleri Pari Sen Žermena će u osmini finala ovosezonskog izdanja tog takmičenja igrati protiv Čelsija, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Pari Sen Žermen će biti domaćin u Parizu u prvoj utakmici dvomeča, dok će revanš biti odigran u Londonu.

Real Madrid će u osmini finala igrati protiv Mančester sitija, Njukasl očekuje duel sa Barselonom, dok će se Bajer Leverkuzen sastati sa Arsenalom.

Atalanta će igrati protiv Bajern Minhena, Galatasaraj protiv Liverpula, a Atletiko Madrid protiv Totenhema.

U poslednjem dvomeču osmine finala, norveški Bode Glimt će se sastati sa Sportingom iz Lisabona.

Prve utakmice dvomeča osmine finala biće odigrane 10. i 11. marta, dok su revanši na programu 17. i 18. marta.

Parovi osmine finala Lige šampiona:

Pari Sen Žermen – Čelsi

Galatasaraj – Liverpul

Real Madrid – Mančester siti

Atalanta – Bajern Minhen

Njukasl – Barselona

Atletiko Madrid – Totenhem

Bode Glimt – Sporting Lisabon

Bajer Leverkuzen – Arsenal

U četvrtfinalu će pobednik dvomeča Pari Sen Žermen – Čelsi igrati protiv boljeg iz duela Galatasaraj – Liverpul.

Pobednik dvomeča Real Madrid – Mančester siti će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Atalanta – Bajern Minhen.

Bolji iz duela Njukasl – Barselona će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Atletiko Madrid – Totenhem.

Pobednik dvomeča Bode Glimt – Sporting će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Bajer Leverkuzen – Arsenal.

U prvom polufinalu će se pobednik četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Pari Sen Žermen – Čelsi i Galatasaraj – Liverpul, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Real Madrid – Mančester siti i Atalanta – Bajern Minhen.

U drugom polufinalu će se pobednik četvrtinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Njukasl – Barselona i Atletiko Madrid – Totenhem, sastati sa pobednikom četvrtfinala u kom će igrati bolje ekipe iz duela Bode Glimt – Sporting i Bajer Leverkuzen – Arsenal.

(Beta)

