Pari Sen Žermen protiv Monaka u plej-ofu Lige šampiona

Aktuelni prvaci Lige šampiona fudbaleri Pari Sen Žermena će u plej-ofu ovosezonskog izdanja tog takmičenja igrati protiv Monaka, odlučeno je danas žrebom u Nionu.

Drugi prošlosezonski finalista milanski Inter će u plej-ofu igrati protiv Bode Glimta, dok rekordera po broju osvojenih titula u Ligi šampiona Real Madrid očekuje duel sa Benfikom.

Real Madrid i Benfika su se sastali i u poslednjem kolu ligaške faze Lige šampiona, u kom je klub iz Lisabona, koji sa klupe predvodi nekadašnji trener Real Madrida Žoze Murinjo, pogotkom svog golmana Anatolija Trubina u nadoknadi vremena pobedio 4:2 i obezbedio svoj plasman u plej-of.

Juventus, za koji nastupaju reprezentativci Srbije Dušan Vlahović i Filip Kostić, će igrati protiv Galatasaraja, dok će se Atletiko Madrid sastati sa Klub Brižom, za koji igra još jedan srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.

U ostalim duelima plej-ofa sastaće se Njukasl i Karabag, Atalanta i Borusija Dortmund, i Bajer Leverkuzen i Olimpijakos.

Parovi plej-ofa Lige šampiona:

Monako – Pari Sen Žermen

Galatasaraj – Juventus

Benfika – Real Madrid

Borusija Dortmund – Atalanta

Karabag – Njukasl

Klub Briž – Atletiko Madrid

Bode Glimt – Inter

Olimpijakos – Bajer Leveruzen

Prve utakmice dvomeča plej-ofa biće odigrani 17. i 18. februara, dok su revanši na programu 24. i 25. februara.

U osmini finala će pobednici duela Monako – Pari Sen Žermen i Karabag – Njukasl igrati protiv Barselone ili Čelsija.

Pobednici duela Galatasaraj – Juventus i Klub Briž – Atletiko Madrid će u osmini finala igrati protiv Liverpula ili Totenhema.

Bolji iz duela Benfika – Real Madrid i Bode Glimt – Inter će u osmini finala igrati protiv Sportinga iz Lisabona ili Mančester sitija.

Pobednici duela Borusija Dortmund – Atalanta i Olimpijakos – Bajer Leverkuzen će u osmini finala igrati protiv Arsenala ili Bajern Minhena.

Prve utakmice dvomeča osmine finala na programu su 10. i 11. marta, dok će revanši biti odigrani 17. i 18. marta.

(Beta)

