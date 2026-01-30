Pari Sen Žermen protiv Monaka u plej-ofu Lige šampiona

Drugi prošlosezonski finalista milanski Inter će u plej-ofu igrati protiv Bode Glimta, dok rekordera po broju osvojenih titula u Ligi šampiona Real Madrid očekuje duel sa Benfikom.
Real Madrid i Benfika su se sastali i u poslednjem kolu ligaške faze Lige šampiona, u kom je klub iz Lisabona, koji sa klupe predvodi nekadašnji trener Real Madrida Žoze Murinjo, pogotkom svog golmana Anatolija Trubina u nadoknadi vremena pobedio 4:2 i obezbedio svoj plasman u plej-of.
Juventus, za koji nastupaju reprezentativci Srbije Dušan Vlahović i Filip Kostić, će igrati protiv Galatasaraja, dok će se Atletiko Madrid sastati sa Klub Brižom, za koji igra još jedan srpski reprezentativac Aleksandar Stanković.
U ostalim duelima plej-ofa sastaće se Njukasl i Karabag, Atalanta i Borusija Dortmund, i Bajer Leverkuzen i Olimpijakos.
Parovi plej-ofa Lige šampiona:
Monako – Pari Sen Žermen
Galatasaraj – Juventus
Benfika – Real Madrid
Borusija Dortmund – Atalanta
Karabag – Njukasl
Klub Briž – Atletiko Madrid
Bode Glimt – Inter
Olimpijakos – Bajer Leveruzen
Prve utakmice dvomeča plej-ofa biće odigrani 17. i 18. februara, dok su revanši na programu 24. i 25. februara.
U osmini finala će pobednici duela Monako – Pari Sen Žermen i Karabag – Njukasl igrati protiv Barselone ili Čelsija.
Pobednici duela Galatasaraj – Juventus i Klub Briž – Atletiko Madrid će u osmini finala igrati protiv Liverpula ili Totenhema.
Bolji iz duela Benfika – Real Madrid i Bode Glimt – Inter će u osmini finala igrati protiv Sportinga iz Lisabona ili Mančester sitija.
Pobednici duela Borusija Dortmund – Atalanta i Olimpijakos – Bajer Leverkuzen će u osmini finala igrati protiv Arsenala ili Bajern Minhena.
Prve utakmice dvomeča osmine finala na programu su 10. i 11. marta, dok će revanši biti odigrani 17. i 18. marta.
(Beta)
