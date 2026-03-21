Paris pobednik poslednjeg spusta u sezoni u Kvitfjelu

Italijanski skijaš Dominik Paris pobednik je današnjeg poslednjeg spusta ove sezone u Svetskom kupu voženom u norveškom Kvitfjelu.

Paris je pobedio rezultatom 1:45,37 minuta i ostvaro 20. pobedu u spustu, a prvu otkako je slavio u dve trke u tri dana na istoj stazi u Norveškoj pre godinu dana.

On je rekorder sa pet pobeda u spustu u Kvitfjelu, a ima ukupno 25. pobeda u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je olimpijski šampion Švajcarac Franjo fon Almen sa 0,19 sekundi zaostatka.

Austrijanac Vincent Krihmajr bio je treći sa 0,60 sekundi zaostatka.

Švajcarac Marko Odermat, koji je prošle nedelje osvojio titulu u spustu i ukupnom plasmanu Svetskog kupa, danas je zauzeo sedmo mesto sa 0,92 sekunde zaostatka za pobednikom. To je njegov najlošiji rezultat u spustu ove sezone.

On je ove sezone osvojio i titulu u superveleslalomu, a u dobroj je poziciji i da osvoji titulu u veleslalomu u utorak.

U plasmanu spusta Odermat ima 706 bodova, drugi je Fon Almen sa 515, a treći je Paris sa 441 bodom.

Odermat u generalnom plasmanu ima 1.626 bodova, ispred Lukasa Pinejro Brotena koji ima 958 bodova i Norvežanina Atle Li Mekgrata sa 844 bodova.

(Beta)

