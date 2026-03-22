Paris pobednik superveleslaloma u Kvitfjelu

Italijanski skijaš Dominik Paris pobednik je današnjeg poslednjeg superveleslaloma ove sezone u Svetskom kupu voženom u norveškom Kvitfjelu.

Paris je pobedio rezultatom 1:26,81 minut i ostvario osmu pobedu u Kvitfjelu i 26. pobedu u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je Austrijanac Vincetn Krihmajr sa 0,07 sekundi zaostatka.

Austrijanac Rafael Haser bio je treći sa 0,38 sekundi zaostatka.

Švajcarac Marko Odermat, koji je od ranije obezbedio ukupnu pobedu u superveleslalomu i ukupnom plasmanu Svetskog kupa, danas je zauzeo 19. mesto sa 1,97 sekundi zaostatka za pobednikom. Ovo je njegov najlošiji rezultat u sezoni.

On je ove sezone osvojio i titulu u spustu, a u dobroj je poziciji i da osvoji titulu u veleslalomu u utorak.

U plasmanu superveleslalomu Odermat ima 425 bodova, drugi je Krihmajr sa 78 bodova manje, a treći je Haser sa 301 bodom.

Odermat u generalnom plasmanu ima 1.626 bodova, ispred Lukasa Pinejro Brotena koji ima 958 bodova i Norvežanina Atle Li Mekgrata sa 844 bodova.

