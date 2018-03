Parižani potvrdili loše vesti: Nejmar ipak mora na operaciju

Iako je trener PSG-a u utorak izjavio kako je pogrešna informacija da će najskuplji fudbaler sveta Nejmar morati na operaciju stopala zbog frakture pete metatarzalne kosti, ona se ipak pokazala – istinitom.

– Lekarski timovi PSG-a i brazilske reprezentacije, u dogovoru sa igračem, doneli su zajedničku odluku da Nejmar Jr. ide na operaciju u Brazilu krajem ove nedelje – stoji u saopštenju pariskog fudbalskog kluba.

Fudbalerov otac ranije je otkrio kako Nejmar neće moći da nastupa u revnaš utakmici protiv Real Madrida narednog utoraka i da će njegov povratak na teren potrajati.

Is this the moment PSG's Champions League hopes disappeared? pic.twitter.com/i7ncGtYNxM

— Goal UK (@GoalUK) February 28, 2018