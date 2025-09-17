Parti se izjasnio da nije kriv po optužbama za silovanje

Bivši fudbaler Arsenala Tomas Parti izjasnio se da nije kriv po optužbama za silovanje dve žene i seksualni napad na treću, preneli su danas britanski mediji.

Parti je na sudu u Sautvorku negirao pet tačaka optužnice za silovanje i jednu tačku za seksualni napad, prenosi Bi Bi Si.

Navodni incidenti dogodili su se između 2021. i 2022. godine, dok je 32-godišnji vezista nastupao za Arsenal.

On je optužen četiri dana nakon što je napustio klub sa severa Londona, po isteku ugovora krajem juna.

Na ročištu je potvrdio svoje ime, datum rođenja i izjasnio se da nije kriv.

Parti je u Arsenal došao 2020. godine iz Atletiko Madrida. Za londonski klub odigrao je 35 utakmica prošle sezone.

(Beta)

