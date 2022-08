Partizan čuva bisera: Baždar u Humskoj do 2026.

BEOGRAD – Supertalentovani fudbaler Partizana Samed Baždar (18) produžio je danas ugovor sa crno-belima do 2026. godine, saopštio je klub iz Humske.

„Drago mi je da sam produžio ugovor do 2026. godine sa mojim voljenim klubom. Svakim danom sam sve bliži ostvarenju svojih želja i ciljeva, ali uz ono što je najvažnije, a to su trud, rad i disciplina. Nema velikih igrača bez discipline i čelične volje i to je moj put. Trudiću se da svakim danom budem što bolji i iskoristim pravo vreme za najbolje rezultate!“, izjavio je Baždar za Tanjug.

Za napadača koji je ponikao u omladinskoj školi Partizana nedavno su interesovanje pokazali Real Madrid, Atletiko Madrid i Juventus, a o tome je pisala španska Marka nazivajući ga novim biserom Balkana.

Prošle godine britanski Gardijan objavio je listu od 60 najtalentovanijih fudbalera na svetu, a na njoj se našao i Samed Baždar.

Mladi fudbaler odigrao je ove sezone četiri utakmice za Partizan, ali je na terenu proveo ukupno 72 minuta.

Baždar se jednom upisao u strelce i to u prvom kolu Superlige i trijumfu nad Javorom u Ivanjici (4:0).

(Tanjug)

