Partizan i Zadar igraju u Areni, prodaja karata od četvrtka

Košarkaši Partizana i Zadra igraće utakmicu petog kola ABA lige u Beogradskoj areni, a prodaja ulaznica za taj duel počeće u četvrtak.

Kako se navodi na klupskom sajtu, crno-beli se posle više od četiri godine vraćaju u Arenu, a u prodaji za utakmicu protiv Zadra biće ulaznice za nivo 200 i za „Sky box“. U slučaju potrebe, u prodaju će biti puštene i ulaznice za nivo 400.

Utakmica se igra u petak od 21 čas.

Vlasnici sezonskih ulaznica za tribine A i B, plavu ložu, belu ložu i VIP ložu, u dvoranu će ulaziti sa severne strane. Za navijače koji imaju karte za neku od pomenutih loža, biće odvojen poseban sektor na severnoj strani, bliže terenu.

Vlasnici sezonskih ulaznica za parter 4, parter B i počasna mesta pored terena, u dvoranu će ulaziti na pres ulaz koji se nalazi sa istočne strane Beogradske arene. Vlasnici sezonskih ulaznica za tribinu D, ulaziće sa južne strane.

Prodaja pojedinačnih ulaznica počinje u četvrtak po ceni od 300 dinara za južnu i severnu tribinu. Karta za Sky box košta 3.000 dinara, a za Sky box ložu od 25.000 do 35.000 dinara.

Ulaznice će se u četvrtak prodavati na stadionu Partizana, u kancelariji 220, od 10 do 16 časova i u Tiketlajnu na Novom Beogradu, od 10 do 18 časova.

U petak, karte će se prodavati na stadionu Partizana, u kancelariji 220, od 10 do 16 časova, u Tiketlajnu na Novom Beogradu od 10 do 18 časova i na blagajni Beogradske arene od 18 časova do početka utakmice.

