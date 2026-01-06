Partizan izgubio od Monaka, peti uzastopni poraz u Evroligi

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u gostima od Monaka sa 84:101 (21:28, 18:26, 24:20, 21:27), u utakmici 20. kola Evrolige.

Crno-beli su vezali i peti poraz u Evroligi, odnosno zabeležili ukupno 14. i poslednji su na tabeli, dok Monako sada ima skor 13/7 i trenutno su na četvrtoj poziciji.

Najefikasniji u Partizanu bio je Sterling Braun sa 19 poena, Kameron Pejn je postigao 13, Džabari Parker 11, a Nik Kalates 10 poena.

Monako su do pobede vodili Alfa Dijalo sa 14 i Metju Strazel i Nikola Mirotić sa po 13 poena. Majk Džejms i Danijel Tajs su ubacili po 11 poena, dok je srpski košarkaš Nemanja Nedović utakmicu završio sa sedam poena.

U prvih pet minuta utakmice uglavnom se igralo koš za koš, ali je od rezultata 10:9 za Partizan napad crno-belih stao, pa je Monako serijom 7:0 poveo sa 16:10. Tu seriju Monaka je, posle tri minuta bez poena Partizana, prekinuo Pokuševski trojkom.

Nakon toga je ekipe razmenile po tri trojke, a prva četvrtina je završena na isti način, trojkom Strazela za plus sedam za Monako – 28:21.

Posle nešto više od minuta igre u drugoj deonici i četiri vezana poena Mirotića, Monako je stigao do prvog dvocifrenog vođstva – 32:21. Partizan je u tim momentima igrao vrlo loše u odbrani, što je Monako koristio i, uz sjajan šut za tri poena (10/13), na poluvreme otišao sa 15 poena prednosti – 54:39.

Monako je bio bolji rival i u nastavku, pa je na tri i po minuta pre kraja treće četvrtine stigao i do maksimalnih plus 21 (71:50). Tada je usledio dobar period igre crno-belih koji su, predvođeni Kalatesom, napravili seriju 10:0, da bi na poslednji odmor otišli sa 11 poena zaostatka – 74:63.

Partizan na startu poslednje četvrtine nije iskoristio prva dva napada i tako je propustio šansu da se spusti ispod deset poena zaostatka, što je Monako kaznio i sa sedam vezanih poena poveo sa 81:63. Izabranici Đoana Penjaroje do kraja meča nisu uspeli da zaprete Monaku, pa su na kraju upisali i peti uzastopni poraz u Evroligi.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrolige, u petak, gostovati Barseloni, dok će Monako dan ranije u goste Valensiji.

(Beta)

