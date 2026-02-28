Partizan izgubio od OFK Beograda golom u četvrtom minutu nadoknade

Fudbaleri Partizana izgubili su večeras na svom terenu od OFK Beograda 1:2, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Partizan je poveo u 21. minutu golom Andreja Kostića, a pobedu OFK Beogradu doneo je dvostruki strelac Milan Rodić golovima u 44. minutu i u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Uoči utakmice održan je minut ćutanja za nekadašnjeg igrača Partizana Boška Đorđevića.

Partizan je bio u šansi već u četvrtom minutu kada je Milan Vukotić glavom zahvatio loptu posle asistencije Dembe Seka, ali je šutirao u golmana.

Crno-beli su imali inicijativu, ali nisu napravili ozbiljnu šansu dve do 21. minuta kada su poveli. Sek je velikom brzinom prošao po desnoj strani i poslao loptu na peterac, gde ju je sačekao Kostić i poslao u mrežu.

Sek, koji je u tim trenucima bio najbolji na terenu, je i u 36. minutu napravio dobru šansu Andreju Kostiću koji je šutirao, ali je u poslednjem trenutku udarac blokirao Aleksej Vukičević.

U 42. minutu ponovo je Sek posle prodora centrirao, Vukotić je šutirao, a golman Balša Popović odbranio.

Dva minuta kasnije OFK je izjednačio golom Rodića sa 20-ak metara.

Na početku drugog poluvremena za Partizan je igrao Gajas Zahid, koga je novi trener Damir Čakar vratio u ekipu, nakon odlaska bivšeg trenera Nenada Stojakovića.

OFK je u 46. imao dobru šansu kada je pokušao Uroš Stojanović, a golman Partizana Marko Milošević izbacio loptu u korner.

Ekipe posle toga nisu napravile ozbiljniju šansu sve do 74. minuta. Napravila se gužva u šesnaestercu Partizana, lopta je izbačena van na 17 metara, odakle je šutirao Miloš Pantović, loptu je zakačio jedan igrač domaćih u korner.

Dva minuta kasnije dobru šansu imao je Partizan. Ponovo je Sek prošao dobro po desnoj strani i centrirao, loptu je zahvatio Zahid i iz izgledne situacije šutirao pored gola.

U 80. minutu posle kornera pokušao je Sebastijan Polter, a golman OFK Beograda je odbranio.

Fudbaler OFK Stefan Despotovski šutirao je u 88. minutu sa oko 30 metara preko prečke, a njegova ekipa je u nadoknadi došla do pobede.

Posle centaršuta pred gol, Polter je zahvatio loptu glavom i dodao do Rodića. On je loptu zahvatio glavom i pogodio prečku, posle čega je lopta prešla gol liniju.

Partizan je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno šesti u ligi i drugi je sa 53 boda, četiri boda manje i utakmicom više od vodeće Crvene zvezde.

OFK je ostvario 10. pobedu i zauzima sedmo mesto na tabeli sa 33 boda.

(Beta)

