Partizan na gostovanju bolji od Pariza za treću uzastopnu pobedu u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostovanju Pariz sa 90:81 (17:20, 29:23, 20:14, 24:24), u utakmici 32. kola Evrolige.

Crno-bele je do pobede vodio Sterling Braun sa 17 poena i osam skokova, Toni Džekiri je postigao 15 poena, uz šest uhvaćenih lopti i tri asistencije, a Nik Kalates je zabeležio dabl-dabl učinak sa 12 poena i 10 asistencija.

U ekipi Pariza bolji od ostalih je bio Nadir Ifi sa 23 poena, uz četiri asistencije, Alan Dokosi je upisao 12 poena i devet uhvaćenih lopti, dok je Jakuba Uatara postigao 10 poena.

Uvodni minuti pripali su Partizanu, koji je u nekoliko navrata vodio sa četiri poena razlike.

Četiri i po minuta pre kraja prve četvrtine Pariz je postigao prvu trojku preko Džeremija Morgana (10:9), a od rezultata 12:12 domaći tim napravio je seriju 0:8, zahvaljujući trojkama Ifija i poenima iz kontre Džareda Rodena.

Crno-beli su do kraja prve četvrtine napravili seriju 5:0 i smanjili zaostatak na 17:20.

Pariz je na početku druge deonice poenima Džastina Robinsona poveo sa 19:23, a zatim je usledila serija Partizana 8:0.

Domaći tim je na polovini druge četvrtine odgovorio sa pet uzastopnih poena i poveo sa 29:30, ali je već u sledećem napadu trojku za Partizan postigao Kalates (32:30).

U nastavku se igrao koš za koš, sve dok Partizan dva minuta pre kraja nije poveo sa 42:38 posle slobodnih bacanja Isaka Bonge.

Odgovor Pariza bila je serija 0:5 za vođstvo 42:43, a crno-beli su zatim poenima Karlika Džonsa i Brauna vratili prednost na svoju stranu (46:43).

Imao je Pariz priliku da u poslednjem napadu u prvom poluvremenu izjednači, ali je neprecizan sa distance bio Robinson, pa se na odmor otišlo vođstvom gostiju 46:43.

Partizan je tokom treće četvrtine u tri navrata vodio sa četiri poena razlike, a Pariz je tri minuta pre kraja deonice posle slobodnih bacanja Uatare stigao do izjednačenja (57:57).

Beogradski tim je u završnici treće četvrtine napravio seriju od devet vezanih poena, od čega je pet postigao Džekiri za vođstvo 66:57.

U prvom minutu četvrte četvrtine Partizan je poveo sa dvocifrenom razlikom (69:59), nakon što je sa distance bio precizan Aleksej Pokuševski.

Pokuševski je u nastavku upisao još četiri vezana poena za plus 12 (73:61), a Partizan je posle zakucavanja Džekirija poveo i sa najvećih 15 poena razlike (79:64).

Pariz je dva minuta i 45 sekundi pre kraja posle slobodnih bacanja Ifija smanjio na samo minus pet (79:74), ali su crno-beli uspeli da odgovore i košem Džekirija i trojkom Bonge vrate dvocifrenu prednost (84:74).

Zakucavanjem Bonge minut i 15 sekundi pre kraja Partizan je rešio pitanje pobednika (86:75) i upisao treći vezani trijumf u Evroligi.

Na tabeli Evrolige Partizan zauzima 16. mesto sa skorom 12/20, dok je Pariz, uz utakmicu više, na 17. mestu sa 12 pobeda i 21 porazom.

Partizan u narednom kolu Evrolige dočekuje Asvel, a Pariz gostuje Virtusu.

(Beta)

