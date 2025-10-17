Partizan na gostovanju pobedio Baskoniju u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Vitoriji ekipu Baskonije sa 91:79 (22:20, 26:20, 18:24, 25:15), u utakmici petog kola Evrolige.

Karlik Džons bio je najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 18 poena, uz 10 asistencija, Dvejn Vašington je postigao poen manje, uz po tri skoka i asistencije, a Džabari Parker je dodao 14 poena, uz devet skokova.

U ekipi Baskonije bolji od ostalih je bio Hamidu Dijalo sa 20 poena i šest asistencija, dok je Timoti Luvavu-Kabaro postigao poen manje, uz po četiri skoka i asistencije.

Partizan je posle četiri minuta igre vodio sa 8:2, da bi poenima Tajrika Džonsa poveo sa 13:8 na 4:43 minuta do kraja prve deonice.

Usledila je serija Baskonije od osam uzastopnih poena (13:16), da bi Partizan odgovorio sa pet vezanih poena, uključujući trojku Vašingtona.

U završnici prve četvrtine četiri uzastopna poena za crno-bele postigao je Karlik Džons, dok je taj period igre zaključen poenima igrača Baskonije Dijaloa (22:20).

Predovđen Dilanom Osetkovskim (dve postignute trojke) Partizan je posle četiri minuta igre u drugoj četvrtini poveo sa 30:29.

Od polovine druge deonice crno-beli su konstantno bili u vođstvu, a na poluvreme su otišli košem Džabarija Parkera u poslednjoj sekundi za 48:40.

Sa četiri uzastopna poena Parkera Partizan na početku treće deonice stiže do prve dvocifrene prednosti (54:43), da bi u narednom napadu usledilo „Alej-up“ zakucavanje Tajrika Džonsa.

U narednim minutima Partizan je povećavao prednost i na polovini treće četvrtine posle trojke Karlika Džonsa poveo sa plus 16 (63:47).

Od tog momenta usledila je bolja igra Baskonije, koja serijom 14:3 prilazi na samo pet poena razlike (66:61), da bi uz zvuk sirene trojkom Klemona Friša smanjili na minus dva (66:64).

Početkom četvrte četvrtine Baskonija je stigla do izjednačenja. Partizan je do plus pet došao posle trojke Vanje Marinkovića (75:70), ali je već u narednom napadu trojku vratio Luvavu.

Igra je u nastavku bila prekidana zbog problema sa satom, a koša nije bilo gotovo dva minuta, sve dok poene nije postigao Tajrik Džons.

Baskonija je do novog izjednačenja stigla na 2:35 minuta do kraja poenima Dijaloa (77:77), da bi u završnici Partizan „prelomio“ sa osam vezanih poena Vašingtona, uključujući i trojku na 46 sekundi pre kraja.

Beogradski tim je posle slobodnih bacanja Vašingtona 27 sekundi pre kraja vodio sa 87:79, a pitanje pobednika i definitivno je rešeno poenima Tajrika Džonsa za 89:79.

Partizan ima učinak od tri pobede i dva poraza u Evroligi, dok Baskonija zauzima poslednje, 20. mestu, sa svih pet poraza.

Partizan u narednom kolu dočekuje Pariz, a Baskonija gostuje Crvenoj zvezdi.

U utakmici koja je odigrana u isto vreme, Hapoel iz Tel Aviva je na gostovanju savladao Pariz sa 89:88, čime je zabeležio četvrtu pobedu u Evroligi, dok Pariz ima skor 3/2.

(Beta)

