Partizan na gostovanju savladao Virtus u Evroligi

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na gostovanju ekipu Virtusa iz Bolonje sa 88:82 (29:25, 23:23, 13:15, 23:19), u utakmici 31. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 19 poena, uz tri asistencije, Isak Bonga je ostvario dabl-dabl učinak sa 16 poena i 11 skokova, uz pet asistencija, dok je Dilan Osetkovski upisao 13 poena i četiri uhvaćene lopte.

U ekipi Virtusa bolji od ostalih je bio Karsen Edvards sa 19 poena i tri asistencije, Metju Morgan je postigao poen manje, uz tri dodavanja, a Muhamet Dijuf je upisao 14 poena i šest skokova.

Srpski košarkaš Alen Smailagić je u poraženoj ekipi zabeležio pet poena, uz po skok i asistenciju.

Partizan je meč otvorio serijom 8:0, a posle dva i po minuta igre košem Bonge crno-beli su poveli sa 13:2.

Virtus je u narednom minutu odgovorio serijom 2:7, a Partizanu je prednost vratio Džons.

Trojkama Edvardsa Virtus je prišao na 20:17, da bi trojkom Šejka Miltona tri minuta pre kraja prve četvrtine beogradski tim poveo sa 26:17.

Do kraja prve četvrtine Virtus je smanjio zaostatak na 29:25, a na polovini druge deonice italijanski tim stigao je do izjednačenja (39:39).

Partizan je u završnici druge četvrtine trojkom Sterlinga Brauna i poenima Bruna Fernanda sa slobodnih bacanja poveo sa plus pet (49:44), a prvo poluvreme završeno je vođstvom crno-belih 52:48.

Beogradskom timu su za prve poene u drugom poluvremenu bila potrebna tri minuta, a Virtus je za to vreme stigao do izjednačenja (52:52).

Partizan je zatim napravio seriju od šest vezanih poena, da bi tri minuta i 16 sekundi pre kraja treće deonice uz koš i faul Bonga doneo gostima plus osam (63:55).

Virtus je odgovorio sa dve vezane trojke Smailagića i Morgana. Usledio je tajm-aut Partizana i potom zakucavanje Fernanda za 65:61.

U poslednjem napadu treće četvrtine Džons je postigao koš za 67:63, ali su poeni poništeni pošto je loptu izbacio nakon isteka vremena.

Rezultat je tako na početku poslednje deonice bio 65:63 za Partizan, a prvi napad crno-belih doneo je novo zakucavanje Fernanda.

Posle trojke Brauna Partizan je poveo sa 70:66, a pri tom rezultatu isključujuću ličnu grešku dobio je Fernando zbog prigovora, dok je tehnička greška pokazana treneru Partizana Đoanu Penjaroji.

Virtus je ubrzo izjednačio na 70:70, a tri minuta pre kraja posle kontre Alekseja Pokuševskog Partizan je poveo sa 74:70.

Dugo je rezultat na semaforu bio 74:72, sve do trojke Osetkovskog na četiri i po minuta pre kraja meča, kojom je Partizanu doneo pet poena razlike.

Partizan je do ključnih poena stigao dva minuta i 25 sekundi pre kraja, kada je Džons doneo crno-belima plus osam (82:74), a isti igrač je u sledećem napadu pogodio za 84:74.

Virtus se nalazi na 15. mestu Evrolige sa 13 pobeda i 18 poraza, dok je Partizan prekinuo niz od dva vezana poraza i sada na 17. mestu ima skor 10/20.

Partizan naredni meč igra u Beogradu protiv Dubaija, a Virtus u Sofiji gostuje Hapoelu iz Tel Aviva.

(Beta)

