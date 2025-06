Partizan pobedio Budućnost i poveo u finalnoj seriji ABA lige

Košarkaši Partizana poveli su 1:0 u pobedama protiv Budućnosti u finalnoj seriji ABA lige, pošto su večeras na gostujućem terenu u Podgoricu slavili posle produžetka 94:88 (22:24, 13:19, 25:18, 23:22, 11:5).

Najefikasniji kod Partizana bio je Sterling Braun sa 30 i Tajrik Džons sa 24 poena, a pratili su ih Karlik Džons sa 12 poena i Isak Bonga sa 12 poena i 11 skokova.

Najefikasniji kod Budućnosti bili su Kevin Farel sa 17, Rašid Sulamon sa 15 i Kenan Kamenjaš sa 13 poena.

Nakon izjednačene prve četvrtine, Budućnost je, zahvaljujući dobrom skoku u napadu, u drugu deonicu ušla sa dva poena prednosti 24:22.

Budućnost je bolje ušla u drugu deonicu i posle dva minuta igre stigla do plus šest 28:22, a trener Partizana Željko Obradović je zatražio tajm-aut.

Partizan je reagovao nakon tajm-auta i serijom 5:0 prišao na poen zaostatka, ali su domaćini trojkom Đorđija Jovanovića zaustavili nalet Partizana, a u poslednjem minutu poluvremena, nakon poena Sulamona, Budućnost je stigla do maksimalnih plus devet 42:33.

Crno-beli su bolje ušli u nastavak i posle tri minuta igre prišli na tri poena zaostatka 45:48, a posle poena Tajrika Džonsa stigli su i do izjednačenja 48:48. Nakon trojke Brauna crno beli su četiri minuta pre kraja treće deonice stigli do rezultatskog preokreta 53:48.

U završnici treće četvrtine uspeli su Podgoričani da se konsoliduju, zaustave nalet Partizana i u poslednju deonicu uđu sa poenom prednosti 61:60.

Nakon tri minuta igre u poslednjoj deonici Budućnost je stigla do četiri poena prednosti 69:65, a na četiri minuta do kraja i do plus sedam 74:67. Budućnost je u tom periodu u potpunosti iskoristila veoma loš šut crno-belih.

Nakon zakucavanja Jovanovića Budućnost je na dva minuta do kraja ponovo stigla do maksimalnih plus devet 78:69. Partizan je do tog trenutka u poslednjoj deonici šutnuo osam trojki i pogodio samo jednu.

Partizan je serijom 4:0 pokušao da se vrati u meč, ali je Jogi Ferel trojkom minut pre kraja doneo Podgoričanima plus osam. Partizan je sa dve vezane trojke Brauna 10 sekundi pre kraja prišao na minus dva.

Partizan je odmah pravio faul, a Kamenjaš je oba puta bio neprecizan i Partizan je poenima Karlika Džonsa uspeo da izbori produžetak.

Crno-beli su bolje ušli u produžetak i na dva minuta do kraja imali četiri poena prednosti 89:85, a posle poena Karlika Džonsa sa linije slobodnih bacanja i do plus šest na 24 sekunde do kraja i rešio pitanje pobednika.

Finalna serija se igra na tri pobede, a drugi meč je u subotu i domaćin je ponovo Budućnost.

(Beta)

