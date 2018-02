Partizan pobedio Mladost posle preokreta

Fudbaleri Partizana pobedili su danas posle preokreta u Lučanima Mladost sa 2:1, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Mladost je povela u 70. minutu golom Predraga Pavlovića, a Partizan je izjednačio golom Marka Jevtovića u 86. minutu. Pobedu aktuelnom šampionu Srbije doneo je Miloš Šatara autogolom u 89. minutu.

Partizan je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede u prvenstvu i zauzima drugo mesto na tabeli sa 51 bodom, devet manje od vodeće Crvene zvezde. Mladost zauzima deveto mesto na tabeli sa 30 bodova.

U prvom poluvremenu nije bilo pravih šansi, a ekipe su uglavnom pokušavale sa distance. Partizan je prvi pokušaj imao u četvrtom minutu kada je šutirao Sejduba Suma, ali je lopta otišla pored stative. Posle toga pokušali su domaći preko Pavlovića, ali je Danilo Pantić blokirao šut i poslao loptu u korner. Posle toga crno-beli su imali loptu i pritiskali, ali nisu uspeli da naprave ozbiljniju šansu.

U završnici prvog poluvremena pokušali su debitant u timu Partizana Armin Djerlek i Djordje Ivanović, ali nisu uspeli da zatresu mrežu domaćih.

Drugo poluvreme počelo je pokušajima Partizana, preko Marka Jevtovića, Leandrea Tavambe i Pantića, ali oni nisu ozbiljnije ugrozili gol Dragana Rosića.

Mladost je povela posle prve prave prilike, u 70. minutu posle greške golmana Partizana Vladimira Stojkovića. On je istrčao izvan šesnaesterca u pokušaju da glavom izbije loptu, koja je došla do Pavlovića a on je sa oko 18 metara poslao u praznu mrežu.

Partizan je izjednačio u 86. minutu golom Jevtovića, posle dobrog dodavanja Nemanje Miletića. Tri minuta kasnije pobedu Partizanu doneo je autogolom Šatara, koji je pokušao da izbaci loptu posle dobrog centaršuta Miroslava Vulićevića sa desne strane.

Mladost je utakmicu završila sa devetoricom igrača, pošto su po drugi žuti karton dobili prvo Janko Tumbasević u 84. a zatim i Petar Jovanović u 88. minutu.

(Beta)