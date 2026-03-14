Partizan pobedio TSC i prekinuo niz od tri poraza

Fudbaleri Partizana pobedili su danas u Beogradu ekipu TSC-a sa 2:1, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su, povratkom Srđana Blagojevića na klupu, prekinuli niz od tri vezana poraza i upisali 18 pobedu u šampionatu. Partizan je drugi na tabeli sa 56 bodova, odnosno trenutno ima sedam manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je TSC na 12. poziciji sa 30 bodova.

Partizan je poveo u šestom minutu golom kapitena Vanje Dragojevića, a prednost je udvostručio Vukašin Đurđević u 36. minutu. Gol za TSC postigao je Mihajlo Milosavić u 40. minutu.

Prvu šansu imao je TSC u četvrtom minutu kada je šutirao Slobodan Urošević, a golman domaćih Marko Milošević odbranio.

Dva minuta kasnije Partizan je poveo golom Dragojevića, koji je glavom poslao loptu u mrežu posle centaršuta Milana Roganovića sa desne strane.

Crno-beli su dva minuta kasnije mogli da udvostruče prednost, ali je Andrj Kostić šutirao u golmana Nikolu Simića.

U 12. minutu Demba Sek odigrao je dupli pas sa Andrejom Kostićem, nakon čega je šutirao pored gola.

Novu šansu Partizan je propustio u 22. minutu, posle dodavanja Roganovića, u šansi pred golom je bio Andrej Kostić, ali nije uspeo na pravi način da zahvati loptu.

Posle toga u dva minuta Sek je imao dve šanse, ali je oba puta bio neprecizan.

U 36. minutu Partizan je udvostručio prednost. Dragojević je centrirao sa leve strane centrirao na peterac, Đurđević je šutirao iz prve, a golman TSC-a je odbranio šut. Lopta se vratila do Đurđeviča, kome nije bilo teško da je pošalje u mrežu.

Sudija Miloš Milanović je prvo poništio gol zbog ofsajda, ali je posle upotrebe VAR tehnologije promenio odluku.

Četiri minuta kasnije posle prve ozbiljne šanse TSC je smanjio zaostatak golom Milosavića, posle dodavanja Andreja Todoroskog.

Do kraja poluvremena ponovo je u šansi bio Sek, ali nije dobro šutirao.

TSC je zaigrao bolje u drugom poluvremenu, imao je više loptu u posedu, ali nije uspevao da ugrozi gol Partizana sve do 79. minuta kada Radin nije iskoristio dobru priliku. Imao je TSC još jednu šansu da izjednači, ali je golman Partizana odbranio udarac Uroševića.

Fudbaleri Partizana će u narednom kolu Super lige Srbije gostovati Mladosti, dok će TSC dočekati Radnički 1923.

(Beta)

