Partizan počinje sezonu u Evroligi protiv Dubaija, Zvezda protiv Milana

Košarkaši Partizana počeće novu sezonu u Evroligi 30. septembra utakmicom na gostujućem terenu protiv Dubaija, a Crvena zvezda će dočekati Milano, saopšteno je danas iz elitnog takmičenja.

Nova sezona počeće 30. septembra, a grupna faza igraće se do 17. aprila. Od predstojeće sezone u Evroligi će se takmičiti 20 umesto 18 klubova, pošto su pozvani Dubai i Hapoel Tel Aviv i igraće se 38 utakmica u regularnom delu.

Posle toga sledi plej-in, u kome će igrati ekipe plasirane od sedmog do 10. mesta, od 21. do 24. aprila, dok će prvih šest direktno ići u četvrtfinale. Četvrtfinale će se igrati na tri dobijene utakmice, od 28. aprila najkasnije do 13. maja, posle čega sledi fajnal-for, od 22. do 24. maja

U drugom kolu Partizan će 2. oktobra dočekati Milano, u trećem će takođe u Beogradu 9. oktobra igrati protiv Efesa, a 15. oktobra igraće u Madridu protiv Reala.

Crno-beli će dva dana kasnije igrati u Vitoriji protiv Baskonije, a u šestom kolu 24. oktobra dočekaće Pariz. U sredu 29. oktobra Partizan će igrati na gostujućem terenu protiv Hapoela iz Tel Aviva, dva dana kasnije u Beogradu protiv Barselone, a 7. novembra u Pireju protiv Olimpijakosa.

Ekipa Željka Obradovića dočekaće Monako 11. novembra, tri dana kasnije igraće u Francuskoj protiv Asvela, a 21. novembra u Beogradu protiv Fenerbahčea.

U utorak 25. novembra Partizan će u Atini igrati protiv Panatinaikosa, 4. decembra protiv Bajerna u Minhenu, a 12. decembra dočekaće Crvenu zvezdu.

U 16. kolu šampion Srbije će 17. decembra biti domaćin Virtusu, dva dana kasnije igraće u Kaunasu protiv Žalgirisa, a krajem godine odigraće dve utakmice – 26. decembra u Beogradu protiv Makabija iz Tel Aviva, a 30. decembra u Valensiji.

Partizan će u 20. kolu 6. januara igrati u Monaku, a tri dana kasnije u Barseloni. Crno-beli će 16. januara dočekati Olimpijakos, četiri dana kasnije Bajern iz Minhena, a 23. januara i Hapoel iz Tel Aviva.

U 25. kolu šampion ABA lige će 29. januara igrati u Milanu, a 3. februara biće gost Makabiju iz Tel Aviva. Posle toga Partizan će igrati dve utakmice na domaćem terenu, 5. februara protiv Panatinaikosa i 13. februara protiv Reala.

Partizan će zatim igrati u Istanbulu protiv Fenerbahčea 25. februara, 5. marta dočekaće Dubai, 12. marta igraće u Bolonji protiv Virtusa, a 19. marta u Parizu.

U 33. kolu Partizan će 24. marta dočekati Asvel, tri dana kasnije Valensiju, a 2. aprila će kao gost igrati protiv Crvene zvezde.

Partizan će u 36. kolu igrati u Istanbulu protiv Efesa 8. aprila, a poslednje dve utakmice ligaškog dela igraće u Beogradu – 10. aprila protiv Žalgirisa i 16. aprila protiv Baskonije.

Košarkaši Zvezde igraće u drugom kolu protiv Bajerna u Minhenu 2. oktobra, a 10. oktobra u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

Crveno-beli će zatim četiri utakmice igrati u Beogradu – 14. oktobra protiv Žalgirisa, tri dana kasnije protiv Reala, 23. oktobra protiv Baskonije i 28. oktobra protiv Asvela.

U 8. kolu Zvezda će igrati na gostujućem terenu protiv Makabija iz Tel Aviva 30. oktobra, 6. novembra dočekaće Panatinaikos, pet dana kasnije igraće u Dubaiju, a 13. novembra dočekaće Monako.

Crveno-beli će 21. novembra igrati u Valensiji, pet dana kasnije dočekaće Olimpijakos, 5. decembra Barselonu, a 12. decembra igraće protiv Partizana kao gost.

U 16. kolu 16. decembra ekipa Janisa Sferopulosa igraće na gostujućem terenu protiv Hapoela, tri dana kasnije dočekaće Virtus, a 23. decembra igraće u Parizu.

Zvezda će 2. januara igrati u Istanbulu protiv Efesa, 6. januara dočekaće Valensiju, tri dana kasnije igraće u Kaunasu protiv Žalgirisa, a 15. januara u Milanu.

U 23. kolu Zvezda će igrati u Monaku 20. januara, tri dana kasnije u Bolonji protiv Virtusa, 30. januara dočekaće Dubai, 3. februara Hapoel, a 6. februara Makabi.

Zvezda će 12. februara igrati na gostujućem terenu protiv Olimpijakosa, a zatim tri utakmice igraće u Beogradu, 26. februara protiv Efesa, 6. marta protiv Bajerna, a 13. marta protiv Fenerbahčea.

U 32. kolu Zvezda će u Atini igrati protiv Panatinaikosa 20. marta, 25. marta igraće u Vitoriji, a dva dana kasnije u Barseloni.

Zvezda će 2. aprila dočekati Partizan, pet dana kasnije Pariz, 10. aprila igraće u Francuskoj protiv Asvela, a u poslednjem kolu 16. aprila u Madridu protiv Reala.

U sezoni 2025/2026 odigraće se najmanje 396 utakmica u Evroligi, a titulu će braniti Fenerbahče.

(Beta)

