Partizan posle nekoliko prekida pobedio Vojvodinu u Super ligi

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras na svom terenu Vojvodinu sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Uoči utakmice povodom 80. rođendana Jugoslovenskog sportskog društva Partizan na stadionu u „Humskoj“ održani su koncerti grupa „JNA“ i „Blicaj, blicaj“.

Zbog bakljade navijača Partizana utakmica je na startu prekinuta, a nastavljena je nakon pet minuta.

Partizanu je u 16. minutu dosuđen penal, nakon što je Milan Kolarević u kaznenom prostoru Vojvodine oborio igrača crno-belih Vanju Dragojevića.

Dva minuta kasnije sa „bele tačke“ precizan je bio Jovan Milošević, kojem je to 11. pogodak u sezoni.

Penal za crno-bele dosuđen je i u 27. minutu, nakon prekršaja Siniše Tanjge nad Milanom Vukotićem.

Posle gledanja VAR-a sudija Aleksandar Živković odlučio je da Tanjgi pokaže crveni karton, ali i da poništi penal i loptu vrati van kaznenog prostora.

Partizan iz slobodnog udarca nije ozbiljnije ugrozio gol Vojvodine, a rezultat se nije promenio do kraja prvog poluvremena.

Drugo poluvreme obeležila su dva prekida. Prvo je u 70. minutu zbog baklji i dima meč prekinut na desetak minuta, da bi u 82. minutu sudija Živković poslao igrače u svlačionice.

Nova pauza trajala je oko 20 minuta, posle čega su se igrači vratili na teren, sa upozorenjem domaćim navijačima da u slučaju još jednog prekida meč neće biti nastavljen.

Sudijska nadoknada iznosila je ukupno 18 minuta, a ni u njoj nije bilo promene rezultata, uprkos šansama koje je za Partizan imao Andrej Kostić.

U samom finišu meča isključen je i trener Vojvodine Miroslav Tanjga.

Partizan je preuzeo prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 25 bodova, uz dve utakmice više i bod više u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu.

Vojvodina na trećoj poziciji ima 18 bodova.

Partizan posle reprezentativne pauze gostuje TSC-u, dok Vojvodina dočekuje Radnički iz Kragujevca.

(Beta)

