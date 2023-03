Partizan posle preokreta ubedljiv protiv Albe

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Albu iz Berlina sa 88:74 (20:19, 22:25, 35:9, 11:21), u utakmici 26. kola Evrolige.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Aleksa Avramović sa 19 poena, Kevin Panter je dodao 16, dok je Zek Ledej upisao 13 poena.

Bolji od ostalih kod gostiju bio je Maodo Lo sa 17 poena, a po 10 poena su postigli Jani Vecel i Johanes Timan.

Partizan je na šestom mestu Evrolige sa 14 pobeda i 12 poraza, a Alba je na poslednjem 18. mestu sa skorom 7/19.

Alba je bolje počela meč, pa je i pored toga što je imala nekoliko izgubljenih poseda stigla do plus sedam (5:12). Partizan se poenima Matijasa Lesora i trojkom Joanisa Papapetrua vratio i poveo (18:14), a prva četvrtina završena je trojkom Timana za prednost Albe od 20:19.

Loše po crno-bele je počela i druga četvrina, Alba je serijom 7:0 otvorila taj deo igre (20:26), ali je onda domaći tim povukao Avramović. Tri trojke i ukupno 11 vezanih poena Avramovića donelo je novu prednost Partizanu (31:30).

Ipak, nakon toga je „pala“ odbrana Partizana i Alba je vrlo brzo poništila Avramovićevu seriju i povela i na veliki odmor odmor otišla sa dva poena prednosti (42:44).

Za razliku od prve dve, Partizan je treću deonicu sjajno počeo – serijom 14:2 – pa je do sredine tog dela igre stigao i do prve dvocifrene prednosti (56:46). U tih 14:2 stale su dve trojke Alena Smailagića i po jedna Avramovića i Danila Anšuđića, a posle nove trojke Anđušića i poena Lesora crno-beli su stigli i do plus 15 (63:48).

Novom trojkom Avramovića, Partizan je stigao i do plus 20 (70:50), nadovezao se i Panter pa su izabranici Željka Obradovića na poslednji odmor otišli sa 24 poena prednosti i tako najavili novu pobedu u Evroligi.

U poslednjih deset minuta je ritam opao u odnosu na prethodnu četvrtinu, ali su crno-beli i pored grešaka i „praznih“ minuta održavali dvocifrenu razliku i nisu dozvolili nemačkom timu da se vrati u meč. Alba je prišla na deset poena zaostatka, ali više od toga nije mogla.

Košarkaše Partizana naredne nedelje očekuje „duplo“ kolo po Italiji kada će gostovati Virtusu i Milanu, dok će Alba dočekati Žalgiris i Virtus.

(Beta)

